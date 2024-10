Rodrigo Decimo marca vitória tucana em Santa Maria

O candidato tucano à prefeitura de Santa Maria, Rodrigo Decimo, vice do atual prefeito Jorge Pozzobom, foi eleito ontem com 76.803 votos, 54,5% do total. Ele disputou contra o petista Valdeci Oliveira, que obteve 64.113 votos válidos, 45,5% do total. As seções eleitorais foram 100% totalizadas às 19h02min do domingo.

Santa Maria é a única das cidades em que a disputa se deu em um cenário tradicional, entre a chapa petista de Valdeci e seu vice José Farret (União) e, de outro, a coligação do atual vice-prefeito Décimo (PSDB) e da vice Lúcia Madruga (PP). As alianças também não apresentaram grandes novidades.

No primeiro turno, o candidato petista estava federado com PCdoB, PV e União Brasil, enquanto o tucano havia se aliado com PP, Cidadania, PSB, Republicanos e PSD.

Para o segundo turno das eleições em Santa Maria, ambos angariaram o apoio de partidos que não conseguiram emplacar candidatos na segunda fase da disputa eleitoral e que pertencem aos seus respectivos campos ideológicos. Assim, se uniram também ao PT o PSOL e o Rede.

Por outro lado, Décimo conquistou PRD, Novo, MDB, PL e Podemos. O PDT e o Avante optaram pela neutralidade, liberando os filiados para decidirem quem irão apoiar.

Engenheiro civil e empreendedor, Rodrigo Decimo concorreu pela primeira vez em 2020, quando ainda era filiado ao PSD, como vice na chapa de Pozzobom. Fora da política, foi presidente do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon), a partir de 2006, onde ocupou o cargo da entidade empresarial por dois mandatos.