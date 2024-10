"Pauta número um é a reconstrução da cidade", diz Airton Souza, prefeito eleito em Canoas

Airton Souza (PL) é o prefeito eleito de Canoas. O candidato venceu Jairo Jorge (PSD). Por volta das 18h, com mais de 80% das urnas apuradas, a eleição em Canoas, na Região Metropolitana, já estava definida. Segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Airton Souza, candidato pelo PL, obteve mais de 75.688 votos (52,12%), vencendo a disputa contra Jairo Jorge, do PSD, que recebeu 69.518 votos (47,88%).No comitê de campanha, localizado no Centro de Canoas, a equipe de Airton Souza e seus apoiadores se reuniram para acompanhar a apuração, enquanto o candidato acompanhava a contagem de votos em casa, ao lado de sua família.Após a confirmação do resultado, o candidato eleito e seu vice, Rodrigo Busato, concederam uma coletiva de imprensa em um restaurante próximo ao comitê. "Pauta número um é a reconstrução da cidade. As obras públicas são as primeiras medidas desse novo governo. Reconstrução da cidade, voltado pra economia, saúde e educação", garante Souza. Outro ponto abordado pelo prefeito eleito, foi a campanha marcada por episódios de violência e atritos. "Chegou em um nível lamentável, onde a gente pouco pôde apresentar as propostas. Queremos olhar para a frente, pois temos uma grande tarefa, que é administrar a cidade, que está sofrida; a população está sofrida. A campanha ficou para trás, e agora é olhar para frente", diz o prefeito.Ainda sobre o tema reconstrução e desenvolvimento da cidade, o candidato eleito destacou o empreendedorismo como uma medida necessária para o desenvolvimento econômico de Canoas. “Queremos uma cidade em que o empreendedor tenha felicidade em estar aqui", ressalta, mencionando que durante as enchentes de maio, muitas empresas localizadas na cidade foram devastadas e precisam de incentivo para seguir. "Iremos investir para que a população tenha saúde, segurança, transporte adequado e digno”, assegura.