Airton Souza (PL) é o prefeito eleito de Canoas. O candidato venceu Jairo Jorge (PSD). Com 100% das urnas apuradas, o candidato do PL somou 52,12% dos votos, enquanto o candidato do PSD, 47,88%.

Segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Airton Souza somou 75.688 votos contra 69.518 votos para Jairo Jorge.

Na frente do comitê do PL e aguardando a chegada de Souza para se pronunciar em entrevista coletiva, os apoiadores do candidato comemoravam a vitória.