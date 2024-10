Abstenção cresce nos cinco municípios do RS com segundo turno

A taxa de abstenção aumentou nos cinco municípios do Rio Grande do Sul onde houve a disputa do segundo turno das eleições municipais de 2024, conforme dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS). Os números, que já haviam sido elevados na primeira etapa de votação, subiram, em média, 3 pontos percentuais neste domingo (27) em Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria.

Na Capital, o índice de pessoas que não compareceram às urnas alcançou 34,82%, contra 31,51% registrados na primeira etapa do pleito. O número representa 381.965 votantes a menos na cidade.

Em Canoas, esse aumento foi ainda mais significativo, com 35,7% dos eleitores, cerca de 92 mil pessoas, deixando de votar neste domingo, frente aos 31,83% que se abstiveram no primeiro turno. Na cidade mais populosa da Região Metropolitana, inclusive, o número de eleitores ausentes superou a quantidade de votos recebidos pelo vencedor do pleito, Airton Souza (PL).

Na Serra, em Caxias do Sul, a abstenção subiu para 28,64%, comparado aos 25,13% da primeira votação. Em Pelotas, o índice, que era de 24,33 chegou a 26,07%. Santa Maria, no coração do Estado, acompanhou essa tendência, com uma abstenção de 29,8%, frente aos 27,54% da etapa inicial.

A participação dos eleitores foi tema central das três coletivas realizadas pelo presidente do TRE-RS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, ao longo deste domingo. Ao avaliar o saldo final, porém, ele celebrou números "inferiores ao esperado". "Mesmo com essa elevação, é importante destacar que conseguimos não atingir a taxa de abstenção que muitos projetavam aqui no Estado. Ao longo das últimas semanas, foi feito um grande trabalho pelo TRE-RS para que isso pudesse ser possível e, agora, vamos analisar melhor esta questão para os próximos pleitos", avaliou.

Em seu último pronunciamento no auditório da corte, prometeu, ainda, a realização de um seminário de três dias sobre esta questão em março de 2025, visto que esse foi o tema de maior destaque do processo eleitoral. Por outro lado, o clima entre os membros do TRE-RS presentes no momento da apuração dos votos nos cinco maiores colégios eleitorais gaúchos era de felicidade, com o pleito sendo considerado um dos mais tranquilos da história recente.

Uma das maiores celebrações é a baixa troca de urnas. Nestas eleições, o Estado registrou o menor percentual de equipamentos que precisaram ser substituídos desde que o atual sistema de votação foi implementado: nove de 6.297, uma taxa de 0,15%.

Também foi nove o número de casos de crimes eleitorais registrados no Rio Grande do Sul ao longo do dia. A boca de urna foi o mais recorrente, com quatro ocorrências - duas em Pelotas, uma em Canoas e outra em Caxias do Sul. No município de Canoas, também foram notificados casos de desobediência e injúria. Em Caxias, houve um caso reportado de injúria e outro de ameaça - mesmo tipo de ocorrência observado em Santa Maria.

Sobre o uso indevido de Inteligências Artificias - preocupação prévia às votações - não foram registrados grandes transtornos, segundo Moraes. O desembargador considera, de forma geral, que o segundo turno foi bem sucedido no Estado. "Nunca se verificou um número tão baixo de troca de urnas na história, algo inexpressivo. Os crimes também foram pouquíssimos. Encerramos um processo eleitoral extremamente tranquilo, mesmo nesse momento dificílimo que vivemos por causa das enchentes que afetaram o Estado", celebra.

No Rio Grande do Sul, 2.161.454 pessoas estavam aptos a votar neste domingo. Desses, pouco mais de 700 mil não compareceram às urnas.