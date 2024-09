O que os planos de governo propõem sobre meio ambiente em Porto Alegre

chuvas extremas que atingiram o Rio Grande do Sul em maio e provocaram inundações que superaram os níveis históricos de 1941 em Porto Alegre derivam dos efeitos que a mudança climática vem promovendo em todas as partes do mundo, com o agravamento de precipitações e períodos de seca. Ainda que os planos de governo de quase todos os candidatos na disputa pela prefeitura de Porto Alegre tratem de ações para reconstrução da cidade e prevenção contra novos eventos relacionados Asque atingiram o Rio Grande do Sul em maio e provocaram inundações que superaram os níveis históricos de 1941 em Porto Alegreem todas as partes do mundo, com o agravamento de precipitações e períodos de seca. Ainda que os planos de governo de quase todos os candidatos na disputa pela prefeitura de Porto Alegre tratem de ações para reconstrução da cidade e, a gestão ambiental, para além da mitigação de desastres, é uma área que pode gerar um efeito a longo prazo para a qualidade de vida dos porto-alegrenses.

A maior parte dos documentos disponibilizados pelos candidatos ao Poder Executivo à Justiça Eleitoral possui seções exclusivas para falar de meio ambiente, algumas também endereçando explicitamente as questões da mudança e emergência climática.

Carlos Alan (PRTB) seção “Agricultura e Meio Ambiente”, que combina propostas relacionadas a zeladoria, agricultura e proteção animal à área ambiental. Entre elas, investimentos “modernização tecnológica para atender demandas relacionadas às ações ambientais” e a promoção de “caminhadas ecológicas com intuito educacional”, além de políticas para a gestão de resíduos urbanos. Das 15 páginas totais do plano de governo de, duas são dedicadas à, que combina propostas relacionadas a zeladoria, agricultura e proteção animal à área ambiental. Entre elas, investimentos “modernização tecnológica para atender demandas relacionadas às ações ambientais” e a promoção de “”, além de políticas para a gestão de resíduos urbanos.

Fabiana Sanguiné (PSTU) Para defender o meio ambiente e a vida; Não à anarquia do mercado; Sim à transição energética emergencial para energias renováveis”. Além contextualizar o tema com considerações sobre o contexto nacional, defendendo que a Petrobras invista mais recursos em transição energética, o documento traz 14 propostas, entre as quais a “recuperação das matas ciliares na Orla do Guaíba”, “retomar a Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar”, em integração com a Fepam e “proteger os trabalhadores da Prefeitura dos efeitos climáticos garantindo roupas e transporte necessários, como, por exemplo, perante o calor extremo”. tem um plano de governo com 55 páginas, das quais seis são dedicadas exclusivamente à área, intitulada “; Não à anarquia do mercado; Sim à transição energética emergencial para energias renováveis”. Além contextualizar o tema com considerações sobre o contexto nacional, defendendo que a Petrobras invista mais recursos em transição energética, o, entre as quais a “r, “retomar a Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar”, em integração com a Fepam e “garantindo roupas e transporte necessários, como, por exemplo, perante o calor extremo”.

Felipe Camozzato (Novo) não trata de meio-ambiente em uma seção específica do documento. Ainda assim, o candidato propõe o aprimoramento da logística reversa no município, “promovendo uma gestão de resíduos mais inovadora e ambientalmente sustentável”, também sugerindo “reestruturar a relação da cidade com os resíduos sólidos, tratando-os como oportunidade econômica” e propondo a otimização da poda de árvores na Capital. entregou à Justiça Eleitoral um plano de 37 páginas, que. Ainda assim, o candidato propõe o aprimoramento da logística reversa no município, “promovendo uma”, também sugerindo “reestruturar a relação da cidade com os resíduos sólidos, tratando-os como oportunidade econômica” e propondo a otimização da poda de árvores na Capital.

Juliana Brizola (PDT) endereçando a questão ambiental em diferentes seções. O documento traz um eixo denominado “Mudanças climáticas / Infraestrutura”, que combina ações de prevenção a desastres a políticas ambientais. Nele, a pedetista sugere a criação de um “Plano Diretor de Drenagem Urbana Sustentável” em que propõe “criar um programa de incentivos para a adoção de telhados verdes e cisternas em edificações públicas e privadas”. Em outra seção, chamada de “Estratégia Metropolitana de Mudança Climática”, Juliana prega a “adoção de soluções baseadas na natureza para gestão de águas pluviais e redução de ilhas de calor”. Ela também dedica uma seção específicas com propostas para a gestão de resíduos. A ex-deputada estadual e vereadoradedica pouco mais de duas páginas das 55 de seu plano de governo ao tema,. O documento traz um eixo denominado “Mudanças climáticas / Infraestrutura”, que combina ações de prevenção a desastres a políticas ambientais. Nele, a pedetista sugere a criação de um “Plano Diretor de Drenagem Urbana Sustentável” em que propõe “e cisternas em edificações públicas e privadas”. Em outra seção, chamada de “Estratégia Metropolitana de Mudança Climática”, Juliana prega a “adoção de soluções baseadas na natureza para gestão de águas pluviais e”. Ela também dedica uma seção específicas com propostas para a gestão de resíduos.

Luciano Schafer (UP) 17 propostas relacionadas. Entre elas, “recuperação das áreas de banhado, e preservação da mata ciliar e plantio de vegetação apropriada para absorver a água de alagamentos”, “Criação de áreas verdes com árvores de espécies nativas” nos bairros periféricos e “produção de alimentos que não afete negativamente o ambiente no entorno, com incentivo à agricultura orgânica”. trata da questão do meio ambiente em quatro das 30 páginas de seu plano de governo, com. Entre elas, “recuperação das áreas de banhado, e preservação da mata ciliar e plantio de vegetação apropriada para absorver a água de alagamentos”, “Criação de áreas verdes com árvores de espécies nativas” nos bairros periféricos e “produção de alimentos que não afete negativamente o ambiente no entorno, com”.

Maria do Rosário (PT) dentro da seção “Uma cidade com qualidade socioambiental”, que ocupa duas das 58 páginas de seu plano de governo. Entre elas, a retomada do Viveiro Municipal com a implantação de um banco de sementes de espécies vegetais, a criação de usinas de compostagem, além de “parques Lineares na Orla do Guaíba e nas microbacias de Porto Alegre”. A petista também apresenta uma “política municipal de transição energética”, com a “geração própria de energia elétrica, especialmente através dos painéis fotovoltaicos” e a “substituição total da iluminação pública para lâmpadas LED”. A deputada federaldentro da seção “Uma cidade com qualidade socioambiental”, que ocupa duas das 58 páginas de seu plano de governo. Entre elas, a retomada do Viveiro Municipal com a implantação de um banco de sementes de espécies vegetais, a, além de “parques Lineares na Orla do Guaíba e nas microbacias de Porto Alegre”. A petista também apresenta uma “”, com a “geração própria de energia elétrica, especialmente através dos painéis fotovoltaicos” e a “substituição total da iluminação pública para lâmpadas LED”.

Sebastião Melo (MDB) concluir o Plano de Ação Climática” e “constituir o plano emergencial e o plano urbanístico ambiental da região das Ilhas”; na segunda, “criar novas áreas para a implementação de Terrários Urbanos”, além da criação de “Parque Linear ao longo da Avenida Ipiranga”, além “ampliar a produção de mudas de árvores” e “implementar pontos de monitoramento da qualidade do ar”. O prefeitoque busca a reeleição, aborda a questão ambiental em pouco mais de duas páginas dentre as 27 páginas de seu plano de governo, com propostas divididas em duas seções: “reconstrução e adaptação climática”, e “urbanismo, meio ambiente e sustentabilidade”. Na primeira, junto com ações relacionadas especificamente à enchente de maio, Melo promete “” e “constituir o plano emergencial e o plano urbanístico ambiental da região das Ilhas”; na segunda, “criar novas áreas para a”, além da criação de “Parque Linear ao longo da Avenida Ipiranga”, além “ampliar a produção de mudas de árvores” e “implementar pontos de”.