Saiba as propostas de candidatos para a prevenção de enchentes em Porto Alegre

Os candidatos à prefeitura de Porto Alegre apresentam suas propostas e objetivos para o município nos planos de governo, disponíveis ao público por meio do portal Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral. Um dos temas mais sensíveis para os porto-alegrenses nos últimos tempos, a prevenção contra enchentes é amplamente abordada pelos postulantes ao Paço Municipal, tendo em vista a catástrofe ocorrida na cidade e no Estado em maio deste ano.



Entre as propostas mais comuns para a proteção contra as cheias está a colocação de geradores de energia nas casas de bombas. Outro assunto que figura em alguns dos planos é a recriação do Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) ou de serviço similar a este. Boa parte dos candidatos também cita a busca de recursos junto ao governo federal para a realização de obras de prevenção.

O atual prefeito de Porto Alegre apresenta propostas de obras específicas para a prevenção e a continuidade de ações já implementadas na sua gestão. Em seu plano de governo, Sebastião Melo cita o investimento anunciado de R$ 510 milhões em obras emergenciais de drenagem e segurança hídrica, assim como a realização de análise sobre os diques e de laudo estrutural sobre o Muro da Mauá. Além disso, o emedebista propõe a colocação de geradores de energia nas casas de bombas, a implementação de adutora na avenida A.J. Renner, a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água São João e a consolidação de um projeto para nova Estação de Tratamento de Esgoto no Rubem Berta.

Maria do Rosário propõe em seu plano de governo a criação de estrutura pública de drenagem e proteção contra enchentes aos moldes do DEP. A petista também cita o extinto departamento ao propor o fortalecimento do sistema de proteção com base no plano de modernização de casas de bomba, elaborado pelo DEP em 2014. O plano de governo de Maria ainda contém as propostas de colocar geradores próprios nas casas de bombas e de utilizar recursos federais para investimentos no sistema de prevenção contra cheias. Além disso, a petista apresenta as propostas de criar um plano de proteção especial para as ilhas de Porto Alegre e desenvolver o Planejamento Urbano para Áreas de Risco para identificar as áreas de risco e evitar novas ocupações nestas áreas.

O plano de governo de Juliana Brizola é o mais robusto entre os candidatos à prefeitura no sentido de número de propostas para prevenção de enchentes, com mais de 25 itens sobre o assunto. Entre os principais objetivos, a pedetista cita a recriação do DEP e a aquisiçãode bombas móveis flutuantes e de geradores de energia para as casas de bombas. Um destaque é a proposição de criar um Comitê Metropolitano de Resiliência Climática, a fim de trabalhar propostas junto aos municípios de Canoas, Eldorado do Sul, Guaíba e Cachoeirinha, e criar um fundo específico para financiar os projetos. Também integram o documento propostas de criar Planos Diretores dos bairros mais afetados pela enchente, de implantar rede integrada de estações meteorológica e de desenvolver um aplicativo para o envio de alertas em tempo real.

Felipe Camozzato foca em seu plano de governo nos investimentos em bacias de amortecimento de cheias e na modernização das casas de bombas. O candidato do partido Novo também se compromete a acionar a Justiça contra o governo federal, com o objetivo de buscar recursos para o sistema de proteção contra enchentes. Além disso, Camozzato propõe identificar e localizar lideranças locais para trabalharem junto à Defesa Civil nas ações de prevenção e de fortalecer o Plano de Contingência Municipal (PLANCON), o Plano de Gestão de Riscos e a Defesa Civil de Porto Alegre.

Concorrendo pelo PSTU, Fabiana Sanguiné é uma das candidatasque propõe a recriação do DEP. Oplano de governo também prevê a criação de uma política de prevenção contra enchentes que reúna cientistas e pesquisadores e a realização de uma força-tarefa para refazer e alargar os diques da cidade. A socialista também assume os compromissos de manter o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) como bem público e de revogar pontos de flexibilização da legislação ambiental.

O candidato da UP, Luciano Schafer propõe ações voltadas à recuperação da vegetação nativa de Porto Alegre e de educação ambiental. O plano de governo também prevê a criação de áreas verdes na cidade e a retomada das Conferências Municipais de Meio Ambiente.



* Os candidatos Carlos Alan (PRTB) e César Pontes (PCO) não apresentaram propostas relativas à proteção contra enchentes em seus planos de governo