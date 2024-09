Carlos Alan e Maria do Rosário enfrentam chuva em campanha no Acampamento Farroupilha

Com tempo fechado e uma chuva intermitente, a manhã do feriado Farroupilha no Parque Harmonia foi marcada pela visita de dois candidatos à prefeitura de Porto Alegre, que percorreram os piquetes para ouvir a palavra do eleitorado e apresentar propostas.

Por volta das 10h30min, Carlos Alan (PRTB), gravou vídeos para as redes sociais. Em um deles, o candidato saboreia um sanduíche de costelão 12 horas, de um dos restaurantes provisórios do parque. Ele também concedeu uma entrevista a um veículo de TV.

Maria do Rosário (PT) chegou às 11h30min após assistir ao desfile do feriado Farroupilha e, acompanhada do ex-prefeito José Fortunati, que apoia a candidatura da petista, visitou piquetes e conversou com eleitores. Em entrevista ao Jornal do Comércio, Tanto Fortunati quanto Maria minimizaram o resultado da última pesquisa Quaest, divulgada na terça-feira (17), que apontou crescimento tanto para o atual prefeito Sebastião Melo (MDB), que atingiu 41% das intenções de voto, quanto para Juliana Brizola (PDT), que chegou a 17%, enquanto Maria caiu de 31% para 24%.

“Eu recebi (a pesquisa). Com muita tranquilidade. O mais importante é seguir o trabalho com firmeza. Mas eu tenho outras pesquisas que me colocam numa condição de bastante crescimento. Olhando a metodologia, não só eu mas os outros candidatos também encontraram muitas contradições. Número de pessoas com ensino superior, quais foram os bairros privilegiados, tem uma diferença”, questionou.

Felipe Camozzato (Novo), que também tinha agenda no acampamento de manhã, cancelou o compromisso para participar de uma reunião com o deputado federal Marcel Van Hattem, companheiro de partido. Segundo sua assessoria de imprensa, Camozzato visitará o local no sábado (21).

Para a tarde, tanto Sebastião Melo, que acompanhou o desfile Farroupilha de manhã, quanto Juliana Brizola também cumprirão agendas de campanha no Acampamento Farroupilha.