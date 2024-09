Candidato do PRTB, Carlos Alan quer ser conhecido por trazer metrô para Porto Alegre

Candidato à prefeitura de Porto Alegre, o empresário Carlos Alan (PRTB) afirma que, se for eleito, quer ser conhecido como o prefeito que trouxe o metrô para Porto Alegre. Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, também explica suas motivações para concorrer ao Executivo e quais soluções propõe para enfrentar o problema das enchentes na Capital.

Jornal do Comércio — Por que quer ser prefeito de Porto Alegre?

Carlos Alan — Fizemos uma coligação com a DC (Democracia Cristã) e entendemos que Porto Alegre não precisa de políticos, precisa de gestores. Nós temos que trazer (para a gestão) pessoas daqui e que conheçam a cidade, não simplesmente fazer puxadinho de partidos políticos e apadrinhar pessoas, tirando pessoas técnicas de dentro das principais funções administrativas de Porto Alegre. Isso é um processo que já vem sendo encaminhado há longos tempos. Muitos candidatos exercem cargos (eletivos) e tu não vê as ações efetivas para a cidade. Então, nós não acreditamos nessas propostas. Nós acreditamos que precisamos trazer as pessoas que geram a riqueza de Porto Alegre, empresários e trabalhadores da iniciativa privada, trazer essa gestão para as nossas mãos e fazer essa cidade crescer e se modernizar.

JC — Caso eleito, que marca gostaria de deixar em Porto Alegre? Como gostaria de ser conhecido?

Alan — A gente tem a intenção de trazer o metrô para Porto Alegre. Acho que isso vai ser uma grande marca, que vai ajudar muito na mobilidade urbana, um grande problema que nós temos hoje. Quero ficar registrado pela cidade como o gestor que realmente trouxe o metrô que vai ajudar muita gente. Outra coisa que nós temos como foco é o desenvolvimento da cidade, com a criação de uma escola de liderança empresarial, onde nós vamos pegar jovens das escolas municipais e trazer para dentro da instituição para serem preparados por empresas conveniadas e encaminhados diretamente para o mercado de trabalho. Também queremos trabalhar na parte de diminuição de impostos para que a gente possa contratar mais gente e potencializar a parte econômica.

JC - O seu programa de governo registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não cita soluções de enfrentamento às enchentes…

Alan — Nós vamos fazer uma troca (de plano de governo). Isso já está em andamento junto ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) para que a gente deixe bem mais contemplado e bem mais claro as ações que nós temos para o combate a situações de catástrofes climáticas.

JC — E quais seriam as propostas nesse sentido?

Alan — Primeiro, toda a parte de revitalização e modernização do sistema de escoamento de água, ou seja, bocas de lobo e bueiros. Vamos também fazer um estudo para a construção de galerias de armazenamento de água e fazer a revitalização de toda a parte das casas de bombas e, automaticamente, também das bombas em si, que ainda são muito antigas. Fora isso, nós vamos ter que fazer um combate ao assoreamento dos rios e lagos que circulam a cidade e também revisar e estruturar os diques. Precisamos trazer os técnicos e as pessoas que têm expertise para dentro da discussão e quem sabe, também, atualizar o sistema que hoje nós temos e que a gente já viu que não atendeu às necessidades. Estamos falando do maior evento climático do Rio Grande do Sul, é difícil ter uma previsibilidade para mitigar de forma muito eficaz essa situação. Mas com os problemas que tivemos de operacionalidade do sistema, precisamos revisar e inovar.

Conheça o vice João Morsch (DC)

Nome: João Morsch

Idade: 59 anos

Formação: Engenharia Civil

Ocupação: Empresário

Cargos eletivos: Não possui

Disputas anteriores: concorreu a vereador (2008 e 2020) e a deputado federal (2018)