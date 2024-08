PRTB lança Carlos Alan; UP concorre com Schafer

O PRTB lançou, em convenção realizada na manhã de sexta-feira, a candidatura de Carlos Alan de Castro à prefeitura de Porto Alegre. A vice será ocupada por João Morsch (DC). De acordo com Alan, nenhum dos partidos decidiu lançar nominata de candidatos a vereador. Alan é empresário da área de tecnologia. No domingo à tarde, a UP também fez sua convenção na Ocupação Mirabal, zona Norte de Porto Alegre, em que oficializou Luciano Schafer e Amanda Benedett em chapa pura, como candidatos a prefeito e vice. Schafer é militante do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB).