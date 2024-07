Cinco ex-governadores gaúchos pregam união para reconstrução do RS

Cinco ex-governadores do Rio Grande do Sul estiveram reunidos nesta quarta-feira (3) para participar da reunião-almoço Tá na Mesa, da Federasul, no Palácio do Comércio, em Porto Alegre. Jair Soares (PP, 1983-1987), Pedro Simon (MDB, 1987-1990), Germano Rigotto (MDB, 2003-2006), Yeda Crusius (PSDB, 2007-2010) e José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018) defenderam a união entre os agentes públicos de todos os partidos e espectros políticos para que se concretize a reconstrução do Estado, após a catástrofe climática ocorrida em maio.Ao longo do encontro chamado "Convergência Social e Política pelo Rio Grande do Sul na visão de ex-governadores", os ex-chefes do Executivo gaúcho abordaram a necessidade de reconstruir o Estado após as enchentes, criticaram os termos da dívida do Rio Grande do Sul com a União e exigiram mais ações por parte do governo federal para ajudar os municípios atingidos pela tragédia.Os ex-governadores Alceu Collares (PDT, 1991-1994), Antônio Britto (então MDB, 1995-1998), Olívio Dutra (PT, 1999-2002) e Tarso Genro (PT, 2011-2014) foram convidados para o evento, mas justificaram ter outros compromissos que os impediram de comparecer.