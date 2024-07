"Temos que tomar decisões sob incerteza e risco", lamenta Yeda Crusius

A ex-governadora do Rio Grande do Sul Yeda Crusius (PSDB, 2007-2010) lamentou a catástrofe climática que atingiu o Estado e também o fato de que as decisões a serem tomadas neste momento estão sobre incerteza e risco, tendo em vista a apreensão dos agentes públicos quanto à possibilidade da incidência de novas enchentes. Crusius alegou que há muitos fatores que são razoavelmente previsíveis na economia, mas que impactos tão destrutivos como este que assolou o Rio Grande do Sul em maio dificultam a previsibilidade por parte da administração pública dos gastos que podem ser feitos. “Como surgiram novos desafios, novos custos econômicos, vai ter que ser refeito o orçamento”, disse a ex-chefe do Executivo gaúcho.