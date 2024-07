"Suspensão da dívida com a União não é suficiente", argumenta Rigotto

O ex-governador gaúcho Germano Rigotto (MDB, 2003-2006) argumentou nesta quarta-feira (3) que a medida realizada pelo governo federal de suspender a dívida do Rio Grande do Sul com a União não é suficiente para as atuais necessidades do Estado. Rigotto destacou que os governos estaduais gaúchos não cumprem o pagamento da dívida há anos, e que esta ação do Executivo federal apenas evita que o volume devido aumente, mas não proporciona crescimento financeiro para o Rio Grande do Sul, especialmente em uma realidade de reconstrução do Estado após os prejuízos causados pelas enchentes no mês de maio.