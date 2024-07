"RS já pagou dívida com a União várias vezes", afirma Pedro Simon

Durante reunião-almoço que reuniu cinco ex-governadores gaúchos nesta quarta-feira (3), o ex-chefe do Executivo estadual, Pedro Simon (MDB, 1987-1990), afirmou que “O Rio Grande do Sul já pagou a dívida (com a União) várias vezes”, e criticou as resistências dos governos federais em renegociar esta questão. A manifestação foi feita no evento Tá na Mesa, realizado pela Federasul. Ainda sobre a dívida do Estado com a União, Simon disse que está “evidente” que ela deve acabar. “Nós tentamos negociar com o governo federal, mas a coisa sempre ficou na interrogação”, ressaltou o ex-governador. Ele ainda completou que, no meio disso, o Rio Grande do Sul ainda enfrentou a catástrofe climática que causou diversos prejuízos em maio deste ano. “O mundo inteiro verifica que realmente é uma coisa extraordinária, brutal, o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul”, lamentou Simon sobre as enchentes. O ex-chefe do executivo gaúcho ainda destacou algumas localidades que, apenas em 2024, foram inundadas três vezes. O ex-governador também realizou críticas à condução do governo federal neste período posterior das enchentes, e afirmou: “Nós vamos sair, nós vamos vencer, tenho certeza que voltaremos a ser o que éramos, mas precisamos que Lula e o governo federal olhem para o Rio Grande com o respeito que ele merece”. Em suas mãos, durante a reunião-almoço, Simon carregava a edição desta quarta-feira do Jornal do Comércio, e citou a matéria especial sobre os 30 anos do Plano Real.