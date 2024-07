"Municípios são dependentes da centralização do governo federal", afirma Sartori

O ex-governador do Rio Grande do Sul José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018) defendeu que personalidades públicas gaúchas se unam neste momento de dificuldade para exigir uma resposta da União frente à tragédia que assolou o Estado. Sartori ainda argumentou que, de acordo com a Constituição Federal, é de responsabilidade do governo federal planejar e proteger a população contra as situações de calamidade pública. Além disso, destacou os diversos casos de solidariedade entre as pessoas observados ao longo dos momentos de dificuldades enfrentados pelas enchentes, e que esta convergência deve servir exemplo para a reconstrução do Estado.