'Empréstimo é a única maneira do RS sair em uma reconstrução adequada', defende Jair Soares

O ex-governador do Rio Grande do Sul Jair Soares (PP, 1983-1987) defendeu nesta quarta-feira (3) que o Estado busque ajuda junto ao governo federal para conseguir empréstimos destinados à reconstrução da infraestrutura estadual, após as enchentes de maio causarem diversos prejuízos. Soares participou da reunião-almoço Tá na Mesa, promovida pela Federasul, junto a outros quatro ex-governadores gaúchos. “Minha contribuição para essa reunião é deixar esta ideia de o governo estadual buscar o beneplácito para que o Rio Grande do Sul possa fazer um empréstimo. É a única maneira do Estado sair em uma reconstrução adequada para o que ele precisa”, afirmou o ex-chefe do Executivo estadual. Soares ainda pediu ao governador Eduardo Leite (PSDB) que busque a chancela do governo federal para solicitar um financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para conseguir recursos que devem ser aplicados na reestruturação e no desenvolvimento do Estado.Em sintonia com os demais governadores presentes, Soares ressaltou a necessidade de união neste momento de dificuldade. “Nós temos que resolver o problema dos flagelados, resolver o problema fundamental para a nossa economia, do Aeroporto Salgado Filho, resolver o problema habitacional. Tudo isso nós só vamos conseguir se estivermos unidos”, disse o ex-governador. Jair Soares também advogou pela criação de um conselho estadual dos ex-governadores para assessorar os governos vigentes. “Não para deliberar, mas para ser aproveitada a experiência que cada um deles tiveram no exercício do mandato”, argumentou o ex-chefe do Executivo gaúcho.