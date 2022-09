Eleições 2022: Quem são os 10 candidatos ao governo do Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul tem dez candidatos ao governo, para ocupar a vaga no Palácio Piratini entre 2023 e 2026. Conhecer as ideias de cada um dos postulantes é fundamental para tomar a decisão, principalmente para quem ainda não sabe em quem vai votar.

Jornal do Comércio entrevistou todos os concorrentes, lançando conteúdos completos no site e impresso e vídeos com perfil rápido de cada candidato. Além disso, ferramenta do Frente a Frente permite que os eleitores comparem as propostas dos candidatos em diversas áreas.

Leia e assista às entrevistas (por ordem de veiculação no impresso e site do JC):