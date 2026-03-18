Florestal Alimentos recebe certificado do Marcas de Quem Decide 2026

Os representantes da Florestal Alimentos Alexandre Ferrari e Larissa Santos receberam, nesta quarta-feira (18), o certificado de segundo lugar na categoria Balas e Doces do Marcas de Quem Decide 2026.

A Florestal completou 90 anos em 8 de janeiro, e conta com 1.200 funcionários em uma fábrica de 50 mil metros quadrados somente em Lajeado. "O guarda-chuva da Florestal é muito amplo, ela é dona da Flofarma, uma marca de suplementos em forma de candies, para pets e humanos, e temos as lojas de chocolates Caracol em Gramado, e a Planalto, a fábrica de chocolates, também em Gramado", explicou Alexandre.

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A empresa está com uma agenda totalmente voltada para os 90 anos de existência, e tem um calendário de lançamentos e presença em eventos e feiras, além de um evento comunitário que pretende lançar em outubro deste ano.

Sobre o recebimento do certificado do Marcas de Quem Decide, Alexandre destacou a importância do reconhecimento. "É totalmente relevante, esse é o verdadeiro sentimento de que o que a gente está fazendo está dando certo, que as pessoas estão gostando dos nossos produtos, que a gente está cumprindo o nosso papel, de poder levar doces e emoções para todos os consumidores gaúchos."