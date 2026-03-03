Geraldo Rufino compartilha lições de carreira com público no Marcas de Quem Decide

Fundador da maior empresa de reciclagem da América Latina, Geraldo Rufino encerrou o evento Marcas de Quem Decide 2026 na noite desta terça-feira (3). À frente do JR Diesel, o empreendedor compartilhou com a plateia sua história e as lições de uma carreira que iniciou catando latas.

Natural de Minas Gerais, Rufino acumula experiências marcadas por recomeço. Ao revisitar a própria trajetória, marcada por quebras, reviravoltas e uma dívida milionária em dólar, Rufino afirmou que nunca fracassou. “Eu só fiquei sem dinheiro”, disse, ao destacar que a credibilidade sempre foi seu maior ativo.

Ele fundou uma das maiores empresas de peças usadas da América Latina. Reforçou que crescimento sustentável não nasce da vaidade, mas da consistência. “Se surgir uma pedra no caminho, ela vai servir de degrau”, declarou.

Para um público formado por lideranças empresariais, jovens empreendedores e profissionais da comunicação, Rufino destacou que uma marca começa na identidade. “Antes de falar da sua marca, você precisa saber quem é você”, afirmou.

Segundo ele, títulos e cargos são rótulos. O que sustenta uma reputação é propósito. “Empreender é comportamento. É atitude de servir, fortalecer e proteger.”

Outro ponto central foi a valorização das mulheres como base das organizações e da sociedade. “Tudo começa na família. E o pilar da família são as mulheres”, afirmou, ao compartilhar aprendizados da mãe, a quem atribui seus valores de gratidão e disciplina.

Para ele, empresas que ignoram essa força perdem potência estratégica e sensibilidade de mercado. Ao falar sobre gestão, o empreendedor destacou que o que falta é fazer o básico bem feito. “É o simples feito com amor, sem esperar reciprocidade”.

Para Rufino, marca é energia, relacionamento e coerência entre discurso e prática. Credibilidade, segundo ele, não se constrói em campanhas, mas no comportamento diário. Em tempos de transformação digital e polarização, o empresário defendeu uma visão otimista do Brasil. “Crise é que nem fé, só funciona para quem acredita”, afirmou.

Para ele, o País reúne ativos estratégicos, recursos naturais, mercado consumidor e capital humano, que exigem mais confiança do que reclamação.

Ao encerrar, reforçou o propósito que guia sua atuação como mentor: provocar autoconhecimento. “Você pode um pouquinho mais. O gigante já está dentro de você”, concluiu.