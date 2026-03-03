Zaffari e Tramontina compartilham estratégias de forma inédita em painel do Marcas

Dois dos principais negócios do Rio Grande do Sul, Zaffari e Tramontina, abriram a tarde de painéis do Marcas de Quem Decide, nesta terça-feira (3), no Salão de Atos da Pucrs. As estratégias que os fazem figurar na preferência e na lembrança dos gaúchos foram detalhadas de forma inédita.

A diretora de Marketing da Tramontina, Rosane Fantinelli, e o diretor de Comunicação e Relações Institucionais do Grupo Zaffari, Alberto Freitas, falaram sobre os desafios impostos pelas novas gerações, o papel da comunicação e as superações advindas da enchente de 2024. Para ambos, analisar tão abertamente suas empresas é algo raro, já que elas têm um perfil mais reservado.

"Não é comum o Zaffari se manifestar publicamente, somos uma empresa low profile", reconheceu Freitas, ao justificar sua presença ali pela admiração ao JC. Rosane também confidenciou que não é comum a Tramontina se pronunciar, mas acredita que o público precisa desse diálogo.

A Tramontina completará, em maio, 115 anos. O Zaffari está com 91. As semelhanças que aproximam as operações incluem o comprometimento com os valores dos fundadores e o respeito pela comunidade.

Rosane lembrou que a experiência longeva impõe desafios, não só vantagens. "A gente precisa pensar em nossos filhos, pois as marcas envelhecem. Eles querem a Tramontina deles, não a dos pais. Precisamos ter produtos atualizados, inovadores", sugeriu. Ela também reconheceu a importância das memórias afetivas.

Rosane lembrou que filhos não querem os mesmos produtos dos pais Dani Barcellos/Especial/JC

Freitas contou que o Zaffari fatia o ser humano em três pedaços: coração, mente e bolso. E lembrou que as pessoas não compram produtos, mas sim situações, como o sorriso de uma criança ao encontrar um achocolatado no café da manhã.

O trabalho de curadoria de produtos, aliás, foi citado como algo essencial por Freitas. Segundo ele, mais de 1 mil produtos por mês chegam ao Zaffari para serem avaliados. "Queremos levar ao cliente algo surpreendente, algo melhor. Às vezes, confundimos inovação com tecnologia, mas inovação é, na verdade, entregar às pessoas o que elas ainda não sabem que precisam", expôs. Para ele, marcas são seres vivos que devem ser cuidados constantemente. Sobre isso, Rosane sublinhou que a confiança é o que leva as marcas mais longe.

Os gestores reforçaram a importância da verdade dentro dos processos. "Nenhuma empresa dura 90 anos se não for centrada na verdade. Marca é algo abstrato, mas também é algo muito verdadeiro", frisou o executivo do Zaffari.

Freitas ressaltou a importância da verdade nos negócios Dani Barcellos/Especial/JC

Freitas lembrou que, apesar de o mercado estar mudando, a jornada do cliente é a mesma desde os tempos das cavernas. O que está mudando, para ele, é o entorno, e não a essência. Por isso, o papel do marketing é tão importante, como impulsionador de tendências.

A dupla de gestores integrou o painel DNA das Gigantes, mediado pela jornalista Alexandra Zanella, e estreou o novo modelo de evento do Marcas de Quem Decide, que neste ano não se limitou às entregas das certificações. Uma extensa programação foi planejada para o turno da tarde.