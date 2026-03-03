Líderes de entidades reconhecem importância do Marcas

Marcas de Quem Decide A relevância dopara a economia gaúcha também foi enaltecida por líderes de entidades empresariais do Rio Grande do Sul, que reconheceram a importância do evento, promovido há 28 edições pelo Jornal do Comércio, para o mercado do Rio Grande do Sul.

"O Marcas de Quem Decide é uma oportunidade de valorizar não só as marcas, mas as empresas e todos aqueles segmentos que constroem e dão pujança à economia do Rio Grande do Sul. A premiação é fundamental para valorizar as empresas e os diversos setores que impulsionam o desenvolvimento do Rio Grande do Sul." Francisco Cardoso, presidente da Federação das Empresas de Logística e Transporte do Rio Grande do Sul (Fetransul)

"O Marcas é uma premiação bastante relevante e importante para o setor da construção civil. Ele reconhece não só as marcas preferidas como as mais lembradas e isso é um grande guia orientador tanto para o mercado consumidor quanto institucional. O Jornal do Comércio vem trabalhando de maneira muito séria baseada em pesquisas estruturadas. É uma grande biblioteca viva que o jornal vai levando ao longo das décadas". Claudio Teitelbaum, presidente do Sindsucon/RS

"O Marcas é uma premiação consagrada e com muita credibilidade. Então, participar do Marcas de Quem Decide e ser reconhecido pelo Marcas é a demonstração de que o mercado reconhece um trabalho feito com profissionalismo e qualidade. Portanto, é muito relevante, é muito importante essa premiação. Meus parabéns ao Giovanni Tumelero e à toda diretoria do Jornal do Comércio pela realização de mais um Marcas de Quem Decide". Leonardo Lamachia, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS)

"O Marcas de Quem Decide é uma premiação que tem uma credibilidade extraordinária no Rio Grande do Sul. O evento realizado há 28 anos tornou-se um selo da nossa cidade e para nós é motivo de muito orgulhoO Marcas é um símbolo de prestígio e orgulho para o setor profissional no Rio Grande do Sul". Claudio Lamachia, ex-presidente da OAB/Rs e integrante vitalício da OAB nacional

"O Marcas de Quem Decide é importante porque permite conhecer as principais empresas e as principais marcas que se destacam no cenário do Rio Grande do Sul. O Marcas serve inclusive de referência para a formulação de políticas públicas, inclusive de investimentos em pesquisa. É super importante o trabalho que o Jornal do Comércio realiza porque contribui para o desenvolvimento econômico, social e ambiental". Diretor-presidente da Fapergs, Odir Dellagostin