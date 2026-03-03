Cônsul da Itália diz que Marcas de Quem Decide é um evento cada vez melhor

O cônsul geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, disse que o Marcas de Quem Decide é mais um evento extraordinário que é organizado pelo Jornal de Comércio. "O Jornal de Comércio é uma instituição do Rio Grande do Sul e deve ser parabenizado porque a cada ano consegue fazer um evento cada vez melhor", ressalta. Caruso participou da 28ª edição do Marcas de Quem Decide realizada nesta terça-feira (3) no Salão de Atos da Pucrs. O evento reconhece as marcas mais lembradas e preferidas do Rio Grande do Sul.

Caruso parabenizou o diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero, o presidente do Conselho do Jornal do Comércio, Mércio Cláudio Tumelero, e todas as marcas que foram agraciadas com o prêmio. "São marcas que se destacaram pelos investimentos e inovações que impulsionam o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul", acrescenta.

O cônsul geral da Itália disse que, apesar dos desafios impostos por desastres climáticos como as enchentes de 2024, está otimista em relação à prosperidade do Rio Grande do Sul. "Acompanhamos a tragédia climática que ocorreu há dois anos e temos certeza de que o Estado vai ter um futuro próspero pela frente", acrescentou Caruso, que participou da cerimônia de premiação do Marcas de Quem Decide 2026 junto com o cônsul geral dos Estados Unidos, Jason Green.