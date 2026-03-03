Gramado é reconhecido como destino turístico gaúcho mais lembrado

O município de Gramado, na Serra Gaúcha, foi reconhecido na categoria Destino Turístico Gaúcho no Marca de Quem Decide de 2026. A cerimônia ocorreu nesta terça-feira (3), no Salão de Atos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs). A cidade superou outros destinos reconhecidos, como Bento Gonçalves e Torres.

O responsável por receber a premiação foi o vice-prefeito, Luia Barbacovi. Ao receber o certificado da premiação, ele enfatizou as virtudes da cidade, que recebeu 7,9 milhões de turistas ao longo de 2025. Segundo ele, a premiação no Marcas traz um importante reconhecimento. "Isso (a premiação) nos motiva para fazermos mais investimentos, para melhorarmos a infraestrutura. Receber a premiação de Destino Turístico Gaúcho, pelo Marcas de Quem Decide do Jornal do Comércio, nos dá tranquilidade de saber que estamos fazendo um trabalho correto, sólido, mas também nos dá um compromisso de melhorarmos ainda mais para que no ano que vem possamos receber novamente essa distinção", disse Barbacovi.