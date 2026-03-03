Relação econômica entre Brasil e Estados Unidos é extremamente forte, diz cônsul dos EUA em Porto Alegre

Na 28ª edição do Marcas de Quem Decide 2026, realizado pelo Jornal do Comércio nesta terça-feira (3) no Salão de Atos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), o cônsul geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Jason Green, disse que sempre teve uma excelente parceria com o Jornal do Comércio. "É por isso que sempre aguardo com expectativa qualquer oportunidade em que possamos dar continuidade e fortalecer essa colaboração", destaca. Green disse que era uma verdadeira honra estar no Marcas de Quem Decide, que este ano foi realizado pela primeira vez na Pucrs. "Participei nos últimos dois anos do evento, entregando os certificados. Estou animado por participar novamente", ressalta.

LEIA MAIS: Marcas de Quem Decide reconhece marcas mais lembradas e preferidas em evento renovado na Pucrs

Segundo Green, a relação econômica entre o Brasil e os Estados Unidos é extremamente forte. O cônsul dos Estados Unidos em Porto Alegre disse que tem sido assim desde que os Estados Unidos foram um dos primeiros países a reconhecer a independência do Brasil, há 200 anos. "E, sabemos, por exemplo, que o Brasil é o maior destino de investimentos estrangeiros diretos para os Estados Unidos", acrescenta. De acordo com Green, à medida que os dois países continuam a aumentar o comércio bilateral, ele enxerga a possibilidade de uma era de ouro para nossas economias.