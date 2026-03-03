Tramontina é reconhecida como Marca Gaúcha Inovadora pelo quarto ano consecutivo

A categoria especial Marca Gaúcha Inovadora da pesquisa Marcas de Quem Decide revela como as lideranças do Rio Grande do Sul percebem a capacidade das empresas de se reinventarem, incorporarem tecnologia, criarem soluções e responderem às transformações do mercado. Há quatro anos o posto é ocupado pela Tramontina, que segue como a marca mais lembrada e a preferida nesta categoria. A 28ª edição da pesquisa, realizada pelo Jornal do Comércio, foi apresentada em evento nesta terça-feira, 3 de março, no Salão de Atos da Pucrs, em Porto Alegre.

Com 115 anos de atuação, nascida em solo gaúcho e hoje com atuação em mais de 120 países, a Tramontina aposta em inovação como uma prática permanente. Das ferramentas produzidas pela pequena ferraria familiar no início do século XX, evoluiu em mais de cem anos para os mais de 22 mil itens no mercado hoje, que vão desde utensílios e equipamentos para cozinha, a eletrodomésticos e móveis, mantendo a produção de ferramentas como uma das referências de produção.

“O Marcas de Quem Decide para a Tramontina é fundamental porque chancela todo o trabalho de mais de 10.500 colaboradores que primam fazer bonito todos os dias, entregar com qualidade, com compromisso, com responsabilidade. É uma chancela, é um coroamento de todo esse trabalho", diz Rosane Fantinelli , diretora de Marketing da Tramontina.

A Tramontina está na lembrança de 7,5% dos entrevistados e é apontada como a preferida por 14,01% . Este também é o quarto ano seguido que as cinco marcas mais lembradas e preferidas se mantêm as mesmas, apenas com alteração de posição entre elas: Gerdau

Marcopolo

Instituto Caldeira

Randoncorp

Maior produtora brasileira de aço, a também centenária Gerdau se destaca no segmento de inovação como segunda colocada na lembrança e na preferência.

“A Gerdau é uma empresa que há 120 anos leva o nome do Rio Grande do Sul e do Brasil em vários países atuando no mercado de aço. O reconhecimento do Marcas de Quem Decide é muito importante porque nos mostra que estamos trabalhando de forma certa, reconhece os esforços e a nossa atividade empresarial no Rio Grande do Sul e no Brasil. Para a gente é um motivo de muita satisfação, de muito orgulho, porque a Gerdau tem as raízes fincadas no Rio Grande do Sul, tem produção aqui, e esse reconhecimento mostra que o Estado continua sendo um foco importante para a companhia, um ponto de recursos para que a gente continue investindo e acreditando aqui.” João Tarcísio Pereira , líder de Marca da Gerdau.

Na sequência, em terceiro lugar está a Marcopolo , indústria da Serra do ramo da mobilidade que alia a experiência de mercado com a oferta de produtos que atendem às novas necessidades do mercado.

Nascido no século XXI, o Instituto Caldeira , hub de inovação de Porto Alegre , é o mais jovem representante da categoria Marca Gaúcha Inovadora e conquistou neste ano a quarta colocação. O top cinco tem ainda a Randoncorp , outra empresa da Serra e com atuação consolidada no mercado.