Premiação estimula aprimoramento das empresas

pesquisa Marcas de Quem Decide O reconhecimento pelo trabalho bem-feito estimula as empresas que conseguiram o patamar de excelência a continuar nesse caminho e outras companhias a perseguirem essa meta. Essa é a opinião compartilhada por diversos empresários que participaram nesta segunda-feira (24) da apresentação da, realizada na Fiergs, em Porto Alegre.

O vice-presidente da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais (ABTI) e da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul), Francisco Cardoso, argumenta que eventos como o Marcas de Quem Decide inspiram outras empresas, mesmo que não foram premiadas, a melhorarem suas performances. “Por isso é muito importante para a economia do Estado”, frisa o dirigente.

"O Marcas é uma injeção de ânimo, de autoestima no mercado, depois de um ano tão difícil, tão desafiador que foi 2024", complementa o presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), Celestino Loro. Ele acrescenta que a distinção valoriza as empresas que não se intimidaram com as dificuldades, mantendo investimentos e empregos.

Já a gerente de Relações Públicas e Governamentais na General Motors e Conselheira do Comitê ESG GM América do Sul, Daniela Kraemer, comenta que um levantamento como o Marcas de Quem Decide enaltece o esforço das companhias. “Receber um prêmio não é simples, é uma condecoração na qual o consumidor cita que a tua marca é a mais lembrada ou preferida e isso é fruto de um trabalho em equipe”, aponta Daniela.

Segundo o gerente de Relações Institucionais da Braskem, Daniel Fleischer, a distinção é um reconhecimento de como empresas do Rio Grande do Sul contribuem para a economia, em diversos aspectos. Já o presidente da cooperativa de infraestrutura Certel, Erineo José Hennemann, também considera o prêmio importante. “Valoriza as empresas que realmente têm a preferência da comunidade”, ressalta.

Por sua vez, o presidente da Stihl Brasil, Cláudio Guenther, afirma que ter destaque no Marcas de Quem Decide é resultado do prestígio do trabalho que a companhia tem feito ao longo dos anos. “Deixando a marca da empresa cada vez mais forte”, enfatiza o executivo. O diretor do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Guilherme Sari, agrega que a pesquisa contribui para a divulgação das empresas gaúchas.

O gerente de Mercados Especiais RS da Coca-Cola Femsa, João Batista Bernardi Neto, vê a valorização através do Marcas de Quem Decide como fundamental. “O prêmio significa que a empresa está no caminho certo”, destaca o executivo. Já diretor-executivo da RGE, Ricardo Dalan de Vargas, lembra que recentemente a distribuidora foi reconhecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) como a melhor distribuidora de energia da Região Sul do País, na pesquisa de satisfação dos consumidores. “E é uma grande alegria estar sendo também reconhecida pela lembrança dos principais líderes do Estado, selando nosso compromisso com a melhoria da satisfação dos clientes”, celebra.

Para a gerente de Relações Institucionais da Fruki Bebidas, Fabíola Eggers, é um contentamento enorme receber a distinção. "Acreditamos muito nessas questões de lembrança e preferência e o prêmio Marcas de Quem Decide vem coroar todo o trabalho que a gente vem fazendo, é muito gratificante", salienta a dirigente. O diretor administrativo e de marketing da empresa, Júlio Eggers, conclui que se trata de um orgulho para a companhia.