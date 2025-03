Indústria gaúcha manifesta otimismo e prevê investimentos para 2025

Depois de o Rio Grande do Sul ter enfrentado um dos maiores desastres naturais da sua história no ano passado com as enchentes, o setor industrial tem perspectivas positivas para 2025. A expectativa é que, mesmo ainda encarando algumas diversidades, o ano seja de aportes e crescimento do segmento.

Dentro desse cenário, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier, admite que esperava que o Estado tivesse uma safra muito boa neste ano. “E não aconteceu isso”, lamenta o dirigente. Mesmo assim, ele prevê um ano positivo para o Rio Grande do Sul em função de vultosos investimentos que estão encaminhados, como o da CMPC. A companhia pretende desenvolver em Barra do Ribeiro o projeto Natureza, que prevê aporte de R$ 24 bilhões na construção de uma fábrica com capacidade para 2,5 milhões de toneladas de celulose ao ano.

Porém, na esfera nacional, o presidente da Fiergs manifesta preocupação quanto às elevações das taxas de juros, que podem, segundo ele, ocasionar algum atraso em investimentos. Bier enfatiza que a indústria e o setor produtivo não aguentam mais essa situação. "O remédio, quando é muito forte, mata o paciente e é o que está acontecendo", alerta o dirigente. Ele frisa que, em um primeiro momento, essa medida tinha como intenção segurar a inflação, porém agora a estratégia tem sido nociva. Bier participou nesta segunda-feira (24) da apresentação da, realizada na Fiergs, em Porto Alegre.

Uma das empresas que têm investido no Estado e prepara novas ações é a Fruki. A indústria de bebidas desembolsou R$ 130 milhões relacionados à ampliação da fábrica de Paverama, com 14 mil metros quadrados a mais de área construída em andamento, e à aquisição de nova linha de envase, que deverá estar completamente instalada em agosto, dobrando a capacidade produtiva da unidade de 200 milhões para 400 milhões de litros por ano, com envase de produtos de 500 ml, dois e três litros. Além disso, Lajeado receberá uma linha de envase de garrafas de água mineral de cinco litros. Somando as duas fábricas, a produção da empresa saltará para aproximadamente 820 milhões de litros por ano.

Sobre as perspectivas para o ano, a gerente de Relações Institucionais da Fruki Bebidas, Fabíola Eggers, se diz otimista. “Acho que o nosso Estado tem muito a crescer, apesar de todas as dificuldades", ressalta a executiva. Já o diretor administrativo e de marketing da empresa, Júlio Eggers, frisa que a companhia tem aproveitado o potencial da marca para inovar. Ele cita o exemplo de lançamentos recentes de novas embalagens e versões saborizadas da Água da Pedra, que ganharão ainda mais produtos neste ano.

Também na área de bebidas, o gerente de Mercados Especiais RS da Coca-Cola Femsa, João Batista Bernardi Neto, se diz entusiasmado com as perspectivas do Brasil. Uma prova disso são os aportes feitos pela empresa. “A nossa companhia, com o que aconteceu com a tragédia no Rio Grande do Sul, está investindo algo em torno de R$ 1 bilhão no Estado para recuperar a nossa fábrica (em Porto Alegre)”, frisa o dirigente.

Ele ressalta que a unidade ainda não voltou a operar na sua totalidade, o que deve ocorrer entre abril e maio. Um dos impactos da enchente, comenta o gerente de Mercados Especiais RS da Coca-Cola Femsa, foi ocasionar a falta de alguns produtos nas gôndolas de supermercados. “Este final de semana foi a primeira produção, depois de dez meses, de Coca-Cola zero, de 200 ml, e Coca-Cola sem açúcar, 600 ml”, cita como exemplo Bernardi Neto.

A GM, que tem planta em Gravataí, também desenvolve novos planos no Rio Grande do Sul. “Anunciamos no ano passado, mesmo com as chuvas, mesmo com as enchentes, novos investimentos”, salienta a gerente de Relações Públicas e Governamentais na General Motors e Conselheira do Comitê ESG GM América do Sul, Daniela Kraemer. Em 2024, a companhia divulgou investimentos na ordem de R$ 1,2 bilhão no aprimoramento da unidade de Gravataí e a meta de produzir um novo modelo a partir de 2026. Ela acrescenta que em 2025 serão completados 100 anos da GM Chevrolet no Brasil e 25 anos da fábrica no Rio Grande do Sul.

Já o presidente da Stihl Brasil, Cláudio Guenther, afirma que este ano está sendo uma grande surpresa para a companhia, que tem uma previsão de crescimento de 25% do seu faturamento, que normalmente gira em torno de R$ 3 bilhões. A empresa produz no Estado máquinas como motosserras, roçadeiras, pulverizadores e sopradores, entre outras. “Estamos crescendo muito”, comemora Guenther. Ele lembra que em 2008 o faturamento era na casa de R$ 500 milhões.

No entanto, o dirigente admite algum receio com a política da taxa de juros que pode baixar o poder aquisitivo da população e desestimular a compra de produtos. Outra dificuldade é a falta de mão de obra. Ele enfatiza que a companhia está em um período de contratação já tendo empregado neste ano cerca de 250 pessoas. Guenther adianta ainda que há planos para a unidade da empresa em São Leopoldo de trocar o uso do gás natural fóssil por biometano (feito de matéria orgânica), assim como aumentar em torno de 30% a produção de motores da planta até 2030.