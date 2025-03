Marcas de Quem Decide 2025 reúne lideranças e destaca presença de cônsules dos EUA e Itália

Na manhã desta segunda-feira (24), o Teatro Fiergs, em Porto Alegre, recebeu a apresentação dos resultados da pesquisa Marcas de Quem Decide 2025, realizada há 27 anos pelo Jornal do Comércio. O estudo, único a mapear a preferência e a lembrança das lideranças gaúchas, analisou 79 categorias econômicas.



Com cerca de 800 participantes, o evento também destacou categorias especiais, reforçando o impacto das empresas no desenvolvimento do estado.



Entre os convidados de destaque, estiveram presentes o cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Jason Green, e o cônsul-geral da Itália, Valerio Caruso. A participação das autoridades diplomáticas reforçou a relevância do evento como um espaço de conexão entre o setor empresarial e as relações internacionais.



Jason Green, representando o Consulado dos EUA, destacou a importância do Rio Grande do Sul como polo econômico e elogiou a resiliência das empresas após as enchentes de maio de 2024. "Estou animado por estar presente e ver os prêmios sendo entregues à comunidade empresarial do Rio Grande do Sul, que é um polo de negócios tão importante para o país. Estou muito otimista com o futuro dos negócios no Estado, especialmente após os desafios recentes. Fiquei impressionado com a forma como o evento reconhece essas empresas e seus sucessos", afirmou.

Já Valerio Caruso, cônsul-geral da Itália, também marcou presença, reforçando os laços entre o Estado e o país europeu, conhecido por suas parcerias comerciais e culturais com o RS. A participação dos dois diplomatas evidenciou o interesse internacional no potencial econômico gaúcho e a relevância da pesquisa como um termômetro do mercado. Giovanni Jarros Tumelero, diretor-presidente do Jornal do Comércio, ao lado de Valerio Caruso, cônsul-geral da Itália no Rio Grande do Sul DANIELA BARCELLOS/JC



Os dados completos da pesquisa serão divulgados em um caderno especial do Jornal do Comércio, no dia 14 de abril.