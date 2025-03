Entidades afirmam que Marcas de Quem Decide é um retrato da resiliência do empresariado gaúcho

Presente na cerimônia da 27ª edição do Marcas de Quem Decide realizado no Teatro da Fiergs realizada nesta segunda-feira (24), o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - seção Rio Grande do Sul (OAB/RS), Leonardo Lamachia, explica que o Marcas de Quem Decide é um evento absolutamente reconhecido e uma marca do Rio Grande do Sul. "Meus cumprimentos às equipes do Jornal do Comércio e do IPO pela seriedade com que é feita a seleção dos dados", acrescenta. Com relação aos desafios da Ordem, Lamachia explica que a advocacia vai precisar muito da entidade em questões como a restrição ao exercício profissional, ameaças ao Estado Democrático de Direito e os excessos praticados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Já Paola Coser Magnani, presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), afirma que para todo o meio empresarial, um evento como o Marcas de Quem Decide é um coroamento do esforço e do trabalho. "O empresário hoje no Brasil é uma pessoa resiliente, com coragem, que realmente faz os seus negócios, suas equipes estarem de pé", comenta. Segundo Paola Coser, um evento como o Marcas abrilhanta e nos "faz ter mais força, ainda mais garra para continuar trabalhando". A presidente do IEE comenta que o Rio Grande do Sul tem se mostrado muito bravo, como diz o nosso próprio hino. "É muito bom ter um evento que nos dê esse ânimo, nos prestigiar para que a gente continue mostrando para todo o mercado nacional a força do gaúcho", acrescenta.

Presidente IEE, Paola Coser Magnani, afirma que o Marcas é um coroamento do esforço e do trabalho Ivo Gonçalves/Especial/JC

A presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Suzana Vellinho Englert, disse que o evento é muito importante para todos os empreendedores. "Tudo que se deseja enquanto empreendedor é fazer com que marca seja visibilizada e fidelizada no mercado. E o Marcas do Jornal do Comércio é resultado disso tudo. É um evento extremamente importante ", acrescenta. Suzana Vellinho diz que a área de serviços tem que buscar revolucionar os sistemas como forma dos empreendedores possam sobreviver e crescer no mercado.

Suzana Vellinho Englert, presidente da ACPA, diz que tudo que se deseja enquanto empreendedor é fazer com que marca seja visibilizada e fidelizada no mercado Anselmo Cunha/Especial JC

O presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Rodrigo Sousa Costa, destaca que o Marcas de Quem Decide é um evento tradicional e importantíssimo porque reconhece a excelência. "É a opinião pública reconhecendo a excelência das marcas das empresas e dos empreendedores", comenta. Para Costa, 2025 é um ano desafiador que vai definir a tendência para os próximos 30 anos. E com isso aumenta a responsabilidade de toda a sociedade para fazer o que o Marcas de Quem Decide está fazendo hoje que é esclarecer e mobilizar a opinião pública. "Queremos ter um diagnóstico claro do futuro e da nossa responsabilidade. Ninguém fará por nós. Somos nós que vamos reerguer o Rio Grande do Sul", acrescenta. De acordo com o presidente da Federasul, eventos como o Marcas de Quem Decide são importantes porque reconhecem quem está fazendo o bem, a excelência, o padrão de qualidade e a busca pela perfeição.

Rodrigo Sousa Costa, presidente da Federasul, afirma que Marcas de Quem Decide é um evento tradicional e importantíssimo porque reconhece a excelência TÂNIA MEINERZ/JC

O Marcas de Quem Decide coloca em evidência as principais marcas e a importância das empresas para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, segundo avaliação do diretor executivo da Central Sicredi Sul Sudeste, Leandro Gindri de Lima. "A distinção é o reconhecimento público do trabalho que as marcas fazem pelo Rio Grande do Sul", destaca. Segundo Lima, o Marcas é uma mostra do quanto as empresas gaúchas fazem pelo crescimento do Estado. O diretor executivo da Central Sicredi Sul Sudeste destaca que o cenário macroeconômico do Brasil requer muita atenção do setor de crédito.