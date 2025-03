Marcas de Quem Decide reconhecerá destaques da retomada econômica

Pela primeira vez, a pesquisa Marcas de Quem Decide, promovida há 27 anos pelo Jornal do Comércio, reconhecerá a Marca Símbolo da Retomada Econômica. A categoria foi incluída em 2025 devido aos desafios enfrentados recentemente pelo Rio Grande do Sul, como pandemia e enchente.

Anualmente, o levantamento, que é o único que mede lembrança e preferência das marcas, inclui novidades. O objetivo é que a pesquisa reflita o momento e ajude as empresas e instituições a entenderem como são percebidas pelo público.

LEIA TAMBÉM: Marcas de Quem Decide 2025 será no dia 24 de março no Teatro Fiergs

A lista das marcas símbolo da retomada econômica será divulgada na próxima segunda-feira, 24 de março, durante evento no Teatro Fiergs, na zona norte de Porto Alegre. As entrevistas para a produção do Marcas são realizadas pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO).

O estudo soma 79 categorias de diversos setores da economia gaúcha, sendo cinco novas. Além da Retomada Econômica, há Loja de Produtos Pet, Marca de Calçados, Ração para Pets e Shopping.

Foram realizadas 400 entrevistas em 47 cidades com participação igual ou superior a 0,5% do PIB gaúcho e utilizado um questionário com 172 perguntas abertas. Os dados detalhados serão publicados após o evento, em um caderno que circulará encartado no JC no dia 14 de abril.