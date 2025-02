Marcas de Quem Decide 2025 será no dia 24 de março no Teatro Fiergs

Evento atrai atenção de grande público empresarial do Estado TÂNIA MEINERZ/JC

com participação igual ou superior a 0,5% do PIB gaúcho e utilizado um questionário com 172 perguntas abertas. Os dados detalhados serão publicados após o evento, em um“Neste ano, o JC reforça seu compromisso com tecnologia e inovação. Esses pilares estarão ainda mais presentes na 27ª edição do Marcas de Quem Decide, um evento que inaugura o calendário corporativo de Porto Alegre e se consolida como referência no Estado, oferecendo insights estratégicos e informações valiosas sobre o mercado”, afirma a diretora de projetos do JC, Stefania Jarros Tumelero.A temática de 2025,, está focada no poder dos dados. O conceito é reforçado pela relevância da Inteligência Artificial, destacando seu papel transformador e alinhando-se ao investimento estratégico do Jornal do Comércio nesta tecnologia.O evento é um grande palco para a exposição de marcas no Rio Grande do Sul. Parcerias comerciais no projeto ainda estão sendo alinhadas. Interessados podem entrar em contato pelo telefone (51) 3213-1342 ou pelo e-mail [email protected]