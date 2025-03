Presidente da Fiergs afirma que Marcas de Quem Decide é uma tradição gaúcha

Marcas de Quem Decide presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier. Os resultados da mais recente pesquisa promovida pelo Jornal do Comércio foram apresentados nesta segunda-feira (24), no Teatro Fiergs, em Porto Alegre. “Uma tradição gaúcha”, assim classificou oem seu discurso oOs resultados da mais recente pesquisa promovida pelo Jornal do Comércio foram apresentados nesta segunda-feira (24), no Teatro Fiergs, em Porto Alegre.

Bier recordou que o trabalho, que faz o levantamento da lembrança e da preferência das principais marcas gaúchas, é uma iniciativa de sucesso ao longo de 27 anos. Em sua citação na abertura do evento, o presidente da Fiergs, além de saudar o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, e o presidente do Conselho do JC, Mércio Tumelero, fez uma menção especial ao jornalista Fernando Albrecht.

O presidente da Fiergs ressaltou também que era uma alegria receber o público que participou do evento no teatro da entidade totalmente recuperado da enchente que atingiu a sede da instituição no ano passado. Ele lembrou que, até a nona fileira de cadeiras do espaço, estava tudo embaixo d’água.

Ainda sobre o Marcas de Quem Decide, Bier comenta que se trata de uma premiação que motiva as companhias a buscarem melhores resultados. Ele acrescenta que marcas são patrimônios que merecem o maior cuidado por parte das organizações. “Em alguns casos, a marca é o maior ativo das nossas empresas”, enfatiza o industrial.

De acordo com Bier, a atual gestão da Fiergs fez a primeira grande atualização da marca da entidade em mais de três décadas, acompanhando uma tendência nacional. O dirigente reforça que a Fiergs sempre estará aberta a eventos como o Marcas de Quem Decide, que trazem mais negócios, renda e empregos para o Estado.