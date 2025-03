Lideranças da construção civil destacam importância do Marcas de Quem Decide

Lideranças do setor da construção civil do Rio Grande do Sul destacaram a importância das marcas durante a realização da 27ª edição do Marcas de Quem Decide realizado nesta segunda-feira (24) no Teatro do Sesi, em Porto Alegre. A solenidade apresentou as marcas preferidas e mais lembradas no Rio Grande do Sul.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração da Melnick, Milton Melnick, o Marcas de Quem Decide é uma lembrança das empresas que realmente estão produzindo coisas importantes para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. "O Marcas representa um prêmio de qualidade e reconhecimento às empresas gaúchas", comenta. Melnick destaca que o setor da construção civil em todos os níveis vive um momento especial com construções desde imóveis do Minha Casa, Minha Vida do governo federal até imóveis de alto padrão.

O presidente do presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon/RS), Claudio Teitelbaum, disse que o evento é importante para o setor empresarial gaúcho porque ele reconhece as empresas, as marcas e as instituições. "É uma disputa saudável que serve de estímulo para que as entidades prestem cada vez mais um serviço de qualidade", comenta.

Com relação ao setor da construção civil, Teitelbaum afirma que o momento é de pleno emprego. "Estamos com uma questão muito grave que é a carência de mão de obra na construção civil. Estamos trabalhando muito forte no estímulo às pessoas a trabalharem no setor da construção", destaca. O presidente do Sinduscon/RS afirma que as vendas seguem num patamar de estabilidade que garantem a sustentabilidade para os próximos três ou quatro anos do setor da construção civil.