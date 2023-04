Jornal do Comércio, o caderno especial que detalha a pesquisa Marcas de Quem Decide, realizada em parceria com o IPO – Instituto Pesquisa de Opinião. O suplemento de 112 páginas com gráficos, análises, reportagens e artigos pode ser acessado pelo flip do JC. Circula na edição desta sexta-feira (28), no, o caderno especial que detalha a pesquisa Marcas de Quem Decide, realizada em parceria com o IPO – Instituto Pesquisa de Opinião. O suplemento de 112 páginas com gráficos, análises, reportagens e artigos pode ser acessado pelo

O caderno está liberado para acesso do público geral, sem necessidade de ser assinante, devido à relevância do projeto para as empresas do Rio Grande do Sul. O Marcas de Quem Decide é realizado há 25 anos e serve de termômetro para as ações de marketing colocadas em prática por companhias e entidades.