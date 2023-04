Marcas de Quem Decide Jornal do Comércio, traz uma análise de personalidades das esferas pública e empresarial sobre como as marcas podem conquistar os consumidores. O caminho para garantir que o seu nome esteja sempre na memória e dite decisões de compras é marcado por vários desafios. A pesquisa, caderno especial que circula nesta sexta-feira (28) no, traz uma análise de personalidades das esferas pública e empresarial sobre. O caminho para garantir que o seu nome esteja sempre na memória e dite decisões de compras é marcado por vários desafios.

Envolve questões como gestão, posicionamento e estratégias bem elaboradas para que uma marca se torne a mais lembrada e a preferida, de forma que seja sempre a primeira na mente do consumidor no ato da compra. Os artigos abaixo fazem um diagnóstico de como obter êxito e consolidar uma marca na preferência do consumidor.

Eles foram elaborados por Giovanni Jarros Tumelero, diretor de Operações do Jornal do Comércio; Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul; Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre; Gilberto Petry, presidente da Fiergs; João Satt, estrategista e CEO do G5; Elis Radman, cientista social e política, diretora do IPO; Paulinho Salermo, presidente da Famurs e prefeito de Restinga Sêca e as colunistas do JC Patrícia Comunello e Patricia Knebel.