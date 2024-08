Tragédia climática no Rio Grande do Sul expôs limites da infraestrutura

A tragédia climática de maio escancarou a fragilidade na infraestrutura - por terra ou por ar - da região que concentra alguns dos setores econômicos mais importantes do Estado. Um problema que, mesmo antes dos estragos causados pelas cheias e deslizamentos, já era apontado como um ponto nevrálgico para o desenvolvimento futuro da região.

LEIA TAMBÉM: Hospitais de ponta são referência para a região da Serra Gaúcha

"Temos um potencial turístico muito maior do que é explorado hoje, especialmente em relação às belezas naturais acima da Serra, mas são lugares quase inacessíveis. A qualidade das rodovias é muito ruim. E há ainda toda a dificuldade para o turista chegar a Gramado e a Canela. Temos o terceiro principal destino do turismo brasileiro, mas uma rede aérea muito deficitária. Com o fechamento do Aeroporto Salgado Filho, esse problema ficou ainda mais evidente. Não há oxigênio na infraestrutura para sustentar o nosso potencial turístico. Se houver investimentos em um aeroporto regional, como em Canela ou em melhorias em Caxias, vamos decolar", acredita o sócio do Kempinski Laje de Pedra, José Paim de Andrade Júnior.

Ele compara a situação do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Enquanto aqui, são 14 voos diários para São Paulo a partir dos aeroportos regionais ativos, no estado vizinho, entre quatro aeroportos regionais, operam 53 voos diários para a capital paulista. "Hoje, o turista que chega ao aeroporto de Caxias do Sul pensa que tudo aqui é desorganizado. Enquanto o turismo responde por 4% do PIB gaúcho, em Santa Catarina, responde por 12%", compara.

Uma mobilização de empresários locais trabalha para viabilizar voos nacionais no aeroporto de Canela. O governo estadual repassou a gestão deste aeroporto à União e, com a outorga à Infraero, a expectativa é ampliar a atual capacidade da pista.

A ideia agora é que haja um alargamento, possibilitando o recebimento de aeronaves com até 72 passageiros. Este processo deve ser concluído até 2025.

Em Caxias do Sul, o aeroporto Hugo Cantergiani se tornou uma das alternativas aéreas do Rio Grande do Sul desde as cheias. O resultado foi quase o dobro do volume de voos registrados entre janeiro e maio deste ano em relação ao mesmo período de 2023, com 3.001 operações. A média mensal saltou de 339 para 600 operações.

A estatística inclui os voos humanitários com doações e transporte de equipes de socorro. E expôs a limitação estrutural do aeroporto da principal cidade da Serra. Foram 23% dos voos programados que não conseguiram pousar devido às condições climáticas. A neblina é a principal causadora dos cancelamentos. Em junho, o governo do Estado anunciou investimentos de R$ 14 milhões para melhorias na estrutura do terminal de passageiros e da pista do aeroporto, que passará por recapeamento, além de uma avaliação da possibilidade de extensão. Outros R$ 1,3 milhão são previstos em investimentos municipais para a compra de dois indicadores de Percurso de Aproximação de Precisão (Papi), fundamentais para pousos em situação de neblina.

Paralelamente, o município espera a finalização pelo governo federal do projeto para a construção do aeroporto em Vila Oliva, no interior do município. A partir daí, caberá à prefeitura de Caxias do Sul encaminhar a licitação para a obra, com recursos federais, estimados em R$ 200,5 milhões, garantidos pela Secretaria da Aviação Civil. O projeto é tratado como a principal alternativa ao Salgado Filho.

A próxima etapa será o encaminhamento, pelo município, dos projetos arquitetônicos das edificações do futuro aeroporto.