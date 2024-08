Hospitais de ponta são referência para a região da Serra Gaúcha

Estão em Caxias do Sul dois dos quatro melhores hospitais do Rio Grande do Sul. É o que aponta o levantamento da Revista Newsweek, que avalia os estabelecimentos de saúde do mundo inteiro. Ao todo, o principal município da Serra tem uma rede com 8 hospitais e, conforme o ranking, o Pompéia Ecossistema de Saúde é o terceiro no Estado e 29º no Brasil, já o Hospital Unimed Caxias, o quarto no Estado e 37º no País.

Em ambos os casos, o alto nível hospitalar está relacionado também a intensos investimentos e modernização das estruturas. "O Pompéia é um hospital com 111 anos de história, muito identificado com a comunidade de Caxias do Sul e de toda a Serra. Somos referência para 49 municípios da região. Há cinco anos, tivemos uma mudança no modelo de gestão. Há quatro anos estamos afirmados como o melhor hospital da Serra Gaúcha", explica a superintendente do complexo hospitalar, Lara Vieira.

Entre as mudanças, está, por exemplo, o nome da instituição, que agora á tratada como um ecossistema de saúde. Segundo Lara Vieira, a ideia é de que as pessoas encontrem todas as soluções de saúde dentro do sistema do Pompéia. Do atendimento preventivo à cirurgia, com todos os níveis de gerenciamento da saúde. E o universo deste acompanhamento não é simples. Diariamente, a estimativa é de que 3 mil pessoas circulem pelo complexo. Referência em serviços como transplantes, cirurgias cardíacas e de trauma, urologia e em medicina de precisão, com o uso de inteligência artificial e com inovações na área de oncologia, a cada ano são realizadas 15 mil cirurgias na instituição.

E a referência atrai o chamado turismo de saúde. A estimativa é de que, a cada 10 pacientes operados no setor de urologia, sete vêm de outros estados. O cenário para investir em saúde em Caxias do Sul pode ser considerado o ideal. O município de 463,3 mil habitantes tem expectativa de vida de 76,58 anos, pouco acima da média estadual. Tem 2,9 leitos para cada 1 mil habitantes, também acima da média estadual, e um índice de quatro médicos para cada 1 mil habitantes. Levantamento de 2022 mostrava que Caxias do Sul tinha 9,3 mil médicos.

Na Pompéia, há a formação entre 50 e 55 médicos residentes em cinco áreas de especialização a cada ano. E há ainda a escola de saúde do complexo hospitalar, que forma entre 300 a 400 pessoas anualmente, a maior parte como técnicos em enfermagem. Ao todo, o Pompéia tem 1,5 mil funcionários e 500 médicos. "A matriz econômica de Caxias do Sul é muito importante, com polos produtivos relevantes. Para quem investe em saúde, este é um excelente local para novos negócios", aponta Lara.

O hospital é uma das referências no atendimento ao SUS, mas avança também no atendimento particular e de planos de saúde. Em Caxias do Sul, 54% da população é coberta por planos de saúde suplementar.

É neste nicho que a cooperativa Unimed Nordeste tem avançado. No seu hospital em Caxias do Sul, são 300 leitos, sendo 60 de UTI, com uma rede de 1,3 mil médicos. A cada ano, nascem, em média, 1,9 mil crianças no Hospital Unimed Caxias. "Temos em Caxias o maior e melhor hospital do sistema Unimed no sul do Brasil e o segundo melhor do País. Atendemos a toda alta complexidade e temos uma estrutura de cirurgias com robótica avançada. Nosso centro materno-infantil é um dos melhores do Estado, certificado pela ONU", diz o presidente da Unimed Nordeste, André Leite.

Entre os investimentos recentes, o hospital aportou R$ 20 milhões em seu complexo de robótica, que compreende um centro de capacitação de cirurgia robótica, com um simulador e auditório referencial na região da Serra. Atualmente, há 40 cirurgiões em capacitação neste espaço.

Fica no Hospital Unimed também o único heliponto em estrutura hospitalar do município. Durante a catástrofe de maio, foi firmado um convênio com o município, no qual o heliponto, e a estrutura do hospital, tornaram-se uma das referências para os socorros. Foram 602 voos humanitários partindo dali para os atendimentos nos locais dos desastres.



Ao todo, a Unimed Nordeste investe R$ 40 milhões na região este ano, em uma estrutura de atendimento que se estende também para Bento Gonçalves e Farroupilha. Neste ano, a cooperativa inaugurou suas primeiras duas Casas TEA, que oferecerão atendimento diferenciado, em parceria com uma instituição canadense, a crianças autistas. Entre as duas casas, instaladas em Caxias do Sul, a estimativa é de que 650 crianças sejam acompanhadas de forma integral até o final deste ano. Ainda será criada uma terceira Casa TEA, um pouco menor, com capacidade para 80 crianças, em Farroupilha.



Os investimentos, que têm representado uma oportunidade na área da saúde de Caxias do Sul, avançam também para a região das Hortênsias. Em parceria com a incorporadora Novalternativa, o Ecossistema de Saúde Pompéia deve ter em operação daqui a dois anos o seu Pompéia Ecossistema de Saúde Pryme, em Canela. São aportados R$ 200 milhões no projeto.



A estrutura de 15,6 mil metros quadrados será um hub de saúde composto por hospital, centro de convenções e Senior Living, com serviço de hotelaria. Ao todo, o empreendimento oferecerá 60 especialidades médicas, terá 200 médicos, gerando, ainda, aproximadamente, 500 empregos diretos e 800 indiretos.