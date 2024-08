Laboratórios movimentam nova cadeia produtiva química em Montenegro

Depois de 50 dias com a produção parada pelos prejuízos provocados pela cheia do Rio Caí de maio em seus laboratórios, a Tanac, empresa instalada em Montenegro e um dos símbolos do objetivo de tornar o município uma referência estadual no setor químico, retoma a produção a pleno do tanino, obtido a partir da casca das acácias, e dos seus usos como insumo químico aos mais diversos setores da economia.

LEIA TAMBÉM: Indústria calçadista do RS busca sustentabilidade e exportações

A partir do plantio de acácias negras especialmente em florestas plantadas na Região Sul do Estado, e do maior viveiro da espécie no mundo, com 10 milhões de mudas desenvolvidas por ano em Triunfo, a empresa tem hoje capacidade para processar 30 mil toneladas de tanino por ano. E a meta é ampliar essa produção, com investimentos de R$ 68 milhões neste ano.

"Também produzimos pellets e cavacos, a partir das florestas de acácia, mas a nossa grande plataforma de crescimento está realmente voltada à produção dos taninos. Atendemos hoje à demanda nos cinco continentes. São mais de 70 países que recebem os produtos desenvolvidos em Montenegro", explica o diretor presidente da Tanac, João Carlos Soares.

Empresa mantém viveiro em Triunfo, com 10 milhões de mudas desenvolvidas por ano Tanac/Divulgação/JC

A exportação de taninos já responde por 10% do que é comercializado a partir de Montenegro para o exterior. Hoje, o produto desenvolvido no Vale do Caí é usado para o tratamento de couros, água e efluentes, e também como complemento na nutrição animal.

O fascinante neste setor químico é que, ao mesmo tempo em que produz para o mercado, a estrutura da Tanac concentra pesquisas laboratoriais que têm como objetivo ampliar o espectro dos usos do tanino.

"Já temos registro no Ministério da Agricultura para o uso como fertilizante organomineral folear para os cultivos de soja, milho e feijão. E estamos evoluindo para outras culturas. Também temos o registro para servir como aditivo nutricional aos bovinos de corte. A partir da obtenção do registro, que sucede às pesquisas controladas, aumentamos a amplitude dos testes. Nestes casos, teremos muito campo para a testagem no Brasil. Claro que tivemos algum atraso nas pesquisas em virtude das cheias, mas já estamos retornando ao ritmo normal", diz o diretor.

Fundada em 1948, a Tanac é pioneira na região e hoje considerada líder mundial em produção de extratos vegetais a partir de acácia negra. Sai na frente em um movimento que ganha forma, agora, com investimentos concretos para a formatação do Polo Químico em Montenegro.

Depois da inauguração da fábrica da Cimentos Gaúcho, dos paulistas da Hipermix, com investimento de R$ 100 milhões no ano passado, e da confirmação, para os próximos quatro anos, de mais R$ 56 milhões para a ampliação da produção cimenteira no município, chegando a 150 mil toneladas de cimento por ano – 15% da demanda gaúcha – em uma área de 80 mil metros quadrados, já são pelo menos sete indústrias instaladas ou com investimentos confirmados para o novo distrito industrial. A instalação na região conta com benefícios do governo estadual, como forma de fomentar o polo.

Em abril, três empresas confirmaram um investimento total de R$ 47 milhões para novas instalações no Distrito Industrial de Montenegro, e com previsão de 180 novas vagas de trabalho na região. A Sulboro, que produz fertilizantes, destinará inicialmente R$ 25 milhões para a nova planta industrial, devendo aumentar este aporte nos próximos anos. A Alubar, que atua no setor de energia, investe outros R$ 16 milhões para produzir carretéis de madeira como insumo para a cadeia energética. E a Traçado Construções e Serviços, que atua no setor de obras e pavimentação, investe outros R$ 6 milhões para instalar um centro de armazenamento de produtos químicos e um centro logístico para estocagem de cimento asfáltico em Montenegro.