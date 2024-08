Leia o Mapa Econômico da Serra publicado nesta quinta-feira pelo JC

O Jornal do Comércio publicou, nesta quinta-feira (22), o segundo caderno Mapa Econômico do RS do ano. Desta vez, o foco está nas regiões Serra, Hortênsias, Campos de Cima da Serra, Paranhana, Encosta da Serra e Vale do Caí. Clique aqui para acessar a versão para folhear.