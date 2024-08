Produtores de frutas buscam se adaptar às mudanças no clima

O setor agrícola da Serra, dos Campos de Cima da Serra e dos Vales do Caí e Paranhana movimenta-se para criar ferramentas que amenizem os efeitos de eventos extremos do clima, especialmente sobre pomares. Com consultoria da Universidade de Caxias do Sul (UCS), por exemplo, produtores de Nova Pádua e Nova Roma do Sul começam a operar um sistema antigranizo sobre suas plantações.

A partir do monitoramento de nuvens com potencial para gerar granizo, um canhão é ativado para disparar contra elas fragmentos de prata, que reduzem os tamanhos dos granizos e, por consequência, evitam as perdas na lavoura.

"Esta é uma ferramenta contra um dos possíveis eventos climáticos que tendem a ser mais frequentes na região. Sempre tivemos uma preocupação nessa região com as baixas temperaturas e, em geral, o cultivo de citrus já está adaptado, a partir de enxertos, a uma maior tolerância ao frio. Toda a nossa fruticultura no RS sempre foi baseada nisso. Agora, com aquecimento e eventos extremos de calor e frio, os riscos de doenças na citricultura aumentam e podem comprometer a produção. É preciso que o produtor invista cada vez mais em conhecimento técnico e que retorne aos princípios agronômicos de conservação do solo, com plantio direto e manutenção de plantas de cobertura abaixo dos pomares", afirma o engenheiro agrônomo da UCS, Gabriel Pauletti.

Segundo ele, a implantação de sistemas de irrigação é uma solução necessária em áreas como as de cultivo de bergamotas, no Vale do Caí. Nesta região, conta o pesquisador, a média de chuvas, historicamente, não é insuficiente. O risco, porém, é o desequilíbrio, com alta concentração de chuva em pouco tempo a partir de um clima de baixa média de chuva.

"Chuvas concentradas aceleram o crescimento da fruta e acabam rachando a casca, por exemplo. A ideia do bom manejo é sempre garantir o equilíbrio e a produção em tempos diferentes, que escapem de algum desequilíbrio hídrico mais significativo. No cultivo de citrus, isso é possível, diferentemente de outras culturas", aponta o professor.

O Rio Grande do Sul tem a maior área cultivada de bergamotas do Brasil, com mais de 13 mil hectares, quase um quarto do total. A fruta é cultivada em 403 municípios gaúchos, com maior concentração no Vale do Caí. Em 2023, conforme a Emater, eram 4.581 produtores no RS.

A irrigação, por exemplo, já é um elemento comum no plantio de morangos, também no Vale do Caí. E mesmo com o plantio super controlado, e estufas, as mudanças climáticas também comprometem essa cultura. Os morangos precisam de noites frias para a floração. Se elas são reduzidas, o desenvolvimento das plantas fica comprometido.