Formação para trabalhar na nova indústria da Serra Gaúcha começa cedo

vanguarda da região em termos de inovação com sustentabilidade na produção Por trás da tradição no setor metalmecânico, que hoje garante a, há o desafio de garantir cada vez mais cabeças pensantes e valorizadas neste processo. Para isso, o estímulo à atração de novos talentos com aptidão para esta indústria renovada começa bem cedo.

"Nós percebemos que, para estes jovens cientistas, é preciso mantê-los motivados e desafiados. Na Randon, temos procurado criar o espaço adequado para eles desenvolverem suas ideias sem medo de errar. Este novo perfil de jovens que entram na indústria, e que estamos buscando, gosta de atuar em projetos em que eles vejam os benefícios daquele produto ali na frente. Trabalham tendo um propósito", diz o CEO da Randoncorp, Sérgio Carvalho.

A retenção de talentos é um tema recorrente em indústrias como essa, em um momento de inovação constante.

Em Caxias do Sul, a escola de mecatrônica do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) desenvolveu, em conjunto com o Simecs, o projeto Escola do Amanhã, que leva a indústria para as salas de aula do ensino fundamental. Durante dois anos, atingindo estudantes entre 14 e 15 anos, eles têm a oportunidade de um curso de iniciação e desenvolvimento de robótica e inteligência artificial custeado pela indústria. O projeto chega e 2024 ao seu segundo ano, com 17 turmas de 25 alunos.

Na sequência, conta o coordenador do curso de Mecatrônica do Senai, Igor Krakeche, as indústrias têm custeado também a formação de jovens aprendizes, por dois anos, a partir dos 16 anos, também na área técnica em mecatrônica e em setores como robótica e automação. Atualmente, são mais de 200 alunos cursando esses projetos de jovens aprendizes na unidade de Caxias do Sul.

"Os cursos, neste módulo, têm as vagas muito rapidamente preenchidas e, ao final, a absorção destes talentos pelo mercado local é superior a 90%. É um esforço que todo o setor tem feito para desmistificar a formação técnica. Hoje, um jovem com 18 anos, tendo essa formação, pode chegar à indústria, por exemplo, como um ferramenteiro, com salários em torno de R$ 10 mil. Em plenas condições, por exemplo, de custear os estudos no Ensino Superior", diz o coordenador.

Ganha o novo profissional e ganha a indústria. A unidade de Caxias do Sul do Senai pode ser considerada uma das mais modernas no Estado, com um parque de máquinas como CNC, soldagem, injetoras, softwares e ferramentas de engenharia de alto nível. Semelhante ao que há nos parques industriais da região.

redução de custos para a indústria "Hoje, o Senai é essencial, porque permite que esses profissionais cheguem à indústria com uma prática de operação diferenciada. Ele opera com as máquinas na escola. E isso representa ganho de tempo e, que teria que treinar este profissional durante a operação", explica Krakeche.

Ainda assim, há um desafio para garantir essa formação. Em relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil aparece com apenas 11% da população entre 15 e 24 anos matriculada em cursos profissionalizantes. A média entre países membros da OCDE chega a 37%, mais do que o triplo. E a remuneração deste profissional, aqui no Brasil, chega a ser 32% superior a de um jovem formado no Ensino Médio tradicional.

"Há um descompasso no sistema educacional. Nosso maior desafio é garantirmos a atração para essa qualificação, não apenas para os jovens, mas para todos que querem se qualificar. As pessoas ainda não veem a indústria, de um modo geral, como um caminho para o futuro, mas em boa parte há falta de conhecimento do que é a indústria hoje. E o Senai é um caminho para chegar a esse crescimento profissional. Na Serra, 95% das indústrias preferem o profissional qualificado pelo Senai, porque a competitividade do setor depende diretamente da qualidade de quem opera esses novos sistemas industriais", aponta o diretor regional do Senai, Carlos Trein.

Entre as 58 unidades educacionais no Estado, o Senai conta com 17 entre a Serra e os Vales do Caí e Paranhana. Só em Caxias do Sul, são seis escolas de diferentes setores. Somente em Porto Alegre há maior diversidade, com oito escolas.