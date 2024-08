Indústria metalmecânica da Serra Gaúcha ganha mercados com produção sustentável

Se os eventos climáticos de maio soaram o alarme de todos os setores do Rio Grande do Sul sobre o potencial devastador das mudanças climáticas, no setor metalmecânico, que tem entre a Serra e o Vale do Caí o seu maior polo no Estado – de acordo com o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), são 4,5 mil empresas, com a geração de 69 mil empregos entre 17 municípios –, a resposta a este alarme já é desenvolvida e coloca a região na vanguarda de tecnologias inovadoras no setor.

Na Randoncorp, por exemplo, foi recentemente desenvolvida a chamada Randon Solar. É uma carreta frigorífica com refrigeração elétrica a partir de painéis solares instalados sobre o veículo, que atualmente já roda em fase de testes com alguns clientes da multinacional que tem origem e a maior parte do seu parque industrial em Caxias do Sul.

"Tudo o que fazemos tem a ver com a busca de respostas às mudanças climáticas. Na empresa, temos a meta de reduzirmos as emissões em 40% até 2030, e só neste ano, com a inauguração da nossa caldeira verde na Fras-le Mobility, já vamos cumprir 20% da meta. Neste ano, estimamos já termos cumprido 58% no que compete às ações dentro da fábrica. No chamado escopo 3, que é aquele que não está necessariamente no controle da empresa, todos os nossos esforços têm sido no desenvolvimento de produtos de baixo impacto ambiental. E isso tem aberto mercados para o nosso produto", garante o CEO da Randoncorp, Sérgio Carvalho.

São projetos que vão desde a carreta elétrica, que tem a pretensão de chegar ao final do ano com 50 unidades vendidas, até o desenvolvimento de materiais compostos com fibras e carbono que reduzam o peso dos veículos. Mais do que garantir redução do consumo de combustíveis e energia, as inovações têm o objetivo de reduzir o desgaste – e portanto, os impactos ambientais – nas rodovias.

"O grande desafio competitivo hoje está na ciência dos materiais, na área de nanotecnologia, reprojetando peças mais leves, independentemente do motor que vai prevalecer no futuro. Com a carreta modular, por exemplo, eliminamos 75% das soldas. Isso representa uma tonelada a menos no peso do conjunto. E há ainda o nosso sistema Randon Smart, com sensoriamento online para o cliente em relação ao peso, consumo de materiais, alertas sobre o manuseio da carreta na estrada e sobre o desgaste de peças. Inclusive, com indicações georreferenciadas de onde é possível fazer ajustes ou trocas de peças. Isso garante ganho de tempo e menor gasto de energia na operação na estrada", explica Carvalho.

Mais de 60% dos investimentos da multinacional neste ano são direcionados ao Rio Grande do Sul. A maior parte – em torno de R$ 50 milhões – em projetos de automação.

A Randoncorp é uma das gigantes do setor metalmecânico que garantiram, no primeiro semestre deste ano, mais de US$ 500 milhões em exportações a partir de oito municípios da região. Significa pelo menos 55,5% dos US$ 923 milhões registrados em vendas ao exterior entre os 12 municípios da região que figuram entre os 50 maiores exportadores do Rio Grande do Sul neste ano. As vendas totais para outros países, entre estes municípios da Serra e dos Vales do Caí e Paranhana, mesmo com os eventos de maio, mantiveram-se, até junho, praticamente no mesmo nível do primeiro semestre do ano passado, com uma pequena redução de 9%.