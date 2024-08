Marcopolo já fabrica veículos híbridos, movidos a hidrogêncio e elétricos

a Tramontina pegada ecológica mais branda também tem aberto mercados para a Marcopolo. No primeiro trimestre deste ano, a fabricante de ônibus de Caxias do Sul produziu 3,2 mil unidades, garantindo lucro líquido de R$ 316,9 milhões. Um aumento de 34,1% em relação ao mesmo período de 2023. O crescimento garante hoje à empresa participação em 51,9% do mercado brasileiro de ônibus. Assim como, a busca dapara a Marcopolo. No primeiro trimestre deste ano, a fabricante de ônibus de Caxias do Sul produziu 3,2 mil unidades, garantindo lucro líquido de R$ 316,9 milhões. Um aumento de 34,1% em relação ao mesmo período de 2023. O crescimento garante hoje à empresa participação em 51,9% do mercado brasileiro de ônibus.

Com produções também no México, Austrália e África do Sul, a empresa da Serra já conta com veículos híbridos, movidos a hidrogênio e elétricos. O Attivi Integral, que é o modelo elétrico da Marcopolo, por exemplo, foi 100% desenvolvido no Brasil. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, há uma expectativa de ampliação do mercado para os elétricos no país a partir de compras públicas, pelas prefeituras.

Por enquanto, já são 1 mil destes veículos desenvolvidos pela empresa de Caxias do Sul rodando, além do Brasil, na Colômbia, Chile, Argentina e Austrália.

Em relação ao veículo movido a hidrogênio, também há desenvolvimento no Brasil, além de modelos produzidos na Austrália e em parceria com montadoras asiáticas.

Por meio de nota, o diretor de Operações Comerciais e Marketing da Marcopolo, Ricardo Portolan, garante que o caminho da descarbonização não se limita aos produtos da montadora, mas principalmente aos seus processos. E isso resulta no reconhecimento do mercado.

Somente com o investimento para garantir energia 100% renovável na produção, entre 2013 e 2023 a empresa calcula ter evitado o lançamento na atmosfera de 38,7 Mt de gases causadores do efeito estufa. O equivalente ao plantio de 1,8 milhão de árvores em 10 anos.

Portolan destaca ainda ações como o desenvolvimento de peças com o uso de grafeno, que é mais resistente, leve, flexível e com alta capacidade de reutilização, em relação ao aço. Na sua produção em Caxias do Sul, a Marcopolo hoje recupera um terço dos resíduos produzidos.