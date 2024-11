Reabertura do Aeroporto Salgado Filho movimenta Gramado

ocupação média dos hotéis em Gramado e Canela de 83,4%, no período de 15 a 17 de novembro, de acordo com o Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (Sindtur Serra Gaúcha). Esse número é o maior registrado na região desde as enchentes de maio. Após um mês da liberação do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, ocorrida em 21 de outubro , o setor turístico da Serra gaúcha começa a perceber um aumento de visitantes nos municípios da região. Um dos indícios dessa retomada foi, de acordo com o Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (Sindtur Serra Gaúcha). Esse número é o

ocorrida após a cheia histórica no Rio Grande do Sul. em julho deste ano, quando as reservas nos hotéis ficaram em cerca de 50% de ocupação, enquanto na mesma época, em 2023, 74% da capacidade da rede hoteleira esteve ocupada. A região teve uma diminuição significativa no turismo por conta da interdição de 170 dias do Salgado Filho para pousos e decolagens,O fechamento do principal foi considerado o gargalo do setor nesses seis meses, de acordo com a executiva do Sindtur Serra Gaúcha, Lisa Gottschalk. Um exemplo do impacto dessa situação, segundo ela, foi, enquanto na mesma época, em 2023, 74% da capacidade da rede hoteleira esteve ocupada.

Em setembro, os números apontavam a ocupação média de 39% (contra 60% de 2023). Após a reabertura do Salgado Filho, do dia 22 de outubro a 21 de novembro, os hotéis contaram com aumento de 24% de reservas para dezembro, de acordo com dados da Sindtur. A cidade conta com 26 mil leitos disponíveis.

"Acreditamos que nossa movimentação turística tende a aumentar dia após dia. Além disso, as nossas cidades estão decoradas e preparadas para uma grande movimentação, estamos muito animados em receber turistas de todo o País", diz Lisa Gottschalk.

A cidade também passou a contar com um aumento significativo de turistas oriundos do Estado de São Paulo. "Além da reabertura do aeroporto, o aumento de turistas é um resultado do nosso trabalho em conjunto entre empresas, prefeitura e Estado para a retomada", analisa a com a diretora de eventos da Gramadotur, Tatiana Ferreira. Ela ainda comenta que para o Natal Luz de Gramado 2024 . . "Além da reabertura do aeroporto, o aumento de turistas é um resultado do nosso trabalho em conjunto entre empresas, prefeitura e Estado para a retomada", analisa a com a diretora de eventos da Gramadotur, Tatiana Ferreira. Ela ainda comenta que

O evento é um dos mais aguardados do município e contará com 87 dias de atrações. O início ocorreu três dias após a abertura do terminal. "Tem muitas pessoas que assistem o evento na parte gratuita que é a novidade deste ano, mas notamos sim o aumento do volume de pessoas. Por enquanto, em relação aos ingressos os números continuam parecidos com o ano passado", conta Tatiana Ferreira.