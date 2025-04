Modo de fazer cuca artesanal se torna patrimônio imaterial do RS

O modo de fazer cuca artesanal foi oficialmente reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Rio Grande do Sul. O município de Rolante, que tem se dedicado à preservação e valorização dessa tradição, foi responsável pela solicitação do registro, que agora é motivo de grande orgulho para a comunidade e enaltece o trabalho realizado para valorizar o saber das cuqueiras e cuqueiros.

O processo para tornar a cuca patrimônio do RS teve início em 1997, com a solicitação da Associação dos Amigos do Museu Histórico de Rolante e do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Rolante, com o apoio da Associação de Cuqueiros e Cuqueiras de Rolante (Ascur). O prefeito da época solicitou a realização de um diagnóstico para criar uma identidade para o município. Com o apoio da Emater, o objetivo era identificar o potencial turístico e cultural de Rolante.

Foi então que a cuca, uma iguaria da culinária alemã, foi escolhida como símbolo da tradição local, ganhando destaque em eventos como a Kuchenfest, que celebra a produção da cuca artesanal de Rolante. A tradição do modo de fazer a cuca inspirou o registro do bem cultural, que passou por todo o processo de inventariação e avaliação até ser oficializado como Patrimônio Cultural Imaterial do estado.

De acordo com o inventário, a receita tradicional da cuca foi trazida pelos imigrantes alemães durante a colonização do estado no século XIX. Com o passar do tempo, a receita foi adaptada com ingredientes locais e influências culturais diversas. As principais responsáveis por preservar esse conhecimento são as cuqueiras e cuqueiros, que aprenderam as receitas em suas cozinhas familiares e, com criatividade e tradição, mantêm viva essa arte.