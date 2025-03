Bolinho de aipim vira patrimônio imaterial de São José do Hortêncio

O tradicional bolinho de aipim agora faz parte oficialmente da identidade de São José do Hortêncio. A Câmara Municipal de Vereadores aprovou o projeto de lei, e a prefeita Ester Elisa Dill Koch sancionou a legislação que reconhece o quitute como patrimônio cultural imaterial do município.

Mais do que um simples prato, o bolinho de aipim carrega a história e o sabor de São José do Hortêncio. Com o novo status, ele ganha proteção e valorização por meio de ações públicas que irão preservar, divulgar e fortalecer essa tradição. Presente na mesa das famílias e nos restaurantes da cidade, o bolinho de aipim pode ser consumido como petisco ou acompanhamento de refeições. Durante a Festa do Aipim, milhares de unidades são degustadas, consolidando seu papel na culinária local.

"Somos a terra do aipim, e sua maior expressividade se dá pelo bolinho. Essa delícia agora tem seu lugar merecido na história de São José do Hortêncio", destaca a prefeita, autora da proposta de lei. Com o título de patrimônio cultural imaterial, essa tradição passa a ser protegida e valorizada, garantindo sua preservação para as futuras gerações. Exemplos de outros patrimônios imateriais no Brasil incluem o frevo, em Pernambuco, e o acarajé, na Bahia, além da roda de capoeira e o modo de fazer queijo minas artesanal.