Três Coroas recebe evento que promove o turismo acessível

O município de Três Coroas, no Vale do Paranhana, será palco de um evento inclusivo para pessoas com deficiência, que praticarão esportes de aventura em meio às montanhas, riachos e a diversidade de fauna e flora da região. A cidade vai sediar o Camping Acessível, um evento sem fins lucrativos que promove o turismo acessível, a inserção social, a diversidade e que valoriza a acessibilidade em meios diversos.

Os inscritos poderão participar da prática de arco e flecha, trilhas, banho de rio, rafting e vivências em botes, stand up paddle, bocha adaptada, handbike e playground adaptado e inclusivo. O objetivo é promover a socialização e incentivar a conexão das pessoas com o meio ambiente, reforçando a importância de garantir que essa experiência seja realmente acessível a todos.

O evento é realizado por operadoras de rafting locais, prefeitura municipal e entidades voltadas para a inclusão, e terá como atração principal a maior descida de rafting acessível do país, no segundo dia. Serão mais de 30 botes, com 200 participantes, a desafiar as corredeiras do Rio Paranhana

Neste ano, o Camping Acessível também será sede do 1º Fórum Nacional de Turismo Acessível e Esporte de Aventura, no dia 21 de março, evento criado para debater as necessidades e inclusão desse público no turismo de aventura.

O fórum contará com a palestra do atleta Fernando Fernandes, tetracampeão mundial de Paracanoagem, o que demonstra a importância do evento para a comunidade do turismo de aventura local. "Queremos provocar mudanças, e transformar Três Coroas em uma referência em turismo acessível", finaliza Teriana.