Vale dos Vinhedos vai ganhar memorial sobre a produção de vinho

A cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, ganhará um memorial que busca preservar e valorizar a história e cultura vitivinícola, o Memorial Vale dos Vinhedos de Indicação Geográfica. A prefeitura, em parceria com a iniciativa privada, formalizou o contrato do projeto - aprovado na Câmara de Vereadores - para a elaboração e construção do comodato por 20 anos entre as partes. Atualmente, o projeto está na fase de estudos preliminares e estima-se que seja entregue ainda em dezembro deste ano.

A ideia da construção de um memorial surgiu a partir da necessidade de preservar a história da região e fomentar o enoturismo, segmento da atividade turística que promove a apreciação de vinhos em locais onde a bebida é produzida. "A gente tem a condição de ter um memorial no Vale dos Vinhedos porque tem todo um arquivo de vinhos guardado desde 2002, desde a primeira garrafa de vinho que nós tivemos", afirma o ex-presidente da Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale) Ronaldo Zorzi, que iniciou o projeto durante a sua gestão. Ele explica que, por conta da região ser considerada referência em enoturismo no Brasil, há seis anos o projeto já havia sido proposto, porém não foi concretizado por falta de viabilização do comodato da área de terras.

Inspirado em museus temáticos de áreas vinícolas europeias, como a Cidade do Vinho, em Bordeaux, na França, e o Museu do Vinho do Porto, na cidade do Porto, em Portugal, o Memorial Vale dos Vinhedos de Indicação Geográfica será estabelecido em uma área de 2 mil metros quadrados, terreno onde hoje situa-se a sede da subprefeitura na Linha Leopoldina. Por estar na fase de estudos, ainda não há estimativa de quais itens terão no memorial, assim como não há previsão de início e término das obras, mas Zorzi afirma que será elaborado um projeto específico para desenvolver a composição dos arquivos.

Assim que for concluído, o espaço será aberto ao público como forma de se tornar um referencial aos turistas. "A ideia é que as pessoas possam visitar esse memorial e sentir e viver a nossa história, a nossa cultura. Ou seja, é contar nossa história através do vinho", afirma o presidente.