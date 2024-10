Natal Luz de Gramado busca retomar o turismo na cidade

Com a retomada das operações do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre a expectava é atrair mais de dois milhões de visitantes, segundo a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk. , o 39º Natal Luz de Gramado visa impulsionar o turismo na cidade da Serra gaúcha. O tradicional evento começa nesta quinta-feira (24) e segue até 19 de janeiro. Durante a temporada,, segundo a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk.

Serão 88 dias de espetáculos no espirito natalino na cidade, que costuma atrair público de diferentes regiões do Brasil para a Serra. "Nestes seis meses com o aeroporto fechado, nós sentimos muito, principalmente em julho. O turismo é responsável por 87% da economia. Agora que voltou a funcionar, teremos uma temporada muito diferente", projeta a líder da Gramadotur.

Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os maiores compradores de ingressos. O Rio Grande do Sul está na quinta colocação. O Natal Luz de Gramado gera mais 3 mil trabalhos de forma direta, e cerca de 600 artistas envolvidos nas atrações. A ocupação dos hotéis da cidade De acordo com a presidente da Gramadotur, 75% do público que vai ao Natal Luz de Gramado é composto por famílias. também deve ser aquecida com o evento.

A abertura oficial ocorre a partir das 18h e terá a apresentação da Orquestra Sinfônica de Gramado, além do ato simbólico de entrega da chave da cidade ao Papai Noel. O evento de abertura também contará com intervenções artísticas na Rua Coberta.

Uma das mais aguardadas atrações, o Grande Desfile de Natal ocorre sempre as quartas e quintas-feiras, e também aos domingos - a partir das 20h. O desfile, neste ano, irá acontecer no trajeto da avenida das Hortênsias entre a rótula com a rua Garibaldi e a rótula da avenida Borges de Medeiros. Desde 2013 a região central da cidade não recebia a atração, que havia migrado para a Expogramado.

O desfile contará com arcos luminosos, onde as alegorias terão sua passagem sincronizada com muitos efeitos de som e luzes, e ao final, com a chegada do Papai Noel. O desfile pode ser visto de forma gratuita, ou comprada uma das 1,2 mil cadeiras que estão melhor localizadas ao longo do trajeto.

Outro espetáculo, o Nativitaten, conhecido como o show do lago, vai mudar de local. Ao invés de ocorrer no Lago Joaquina Bier, o palco será o Serra Park, e contará com a participação de cinco cantores líricos e uma cantora de música popular, divididos em quatro balsas flutuantes, além do palco, mais coral, percussão, solistas, bailarinas e Waterball - bolas infláveis com bailarinas.

programação gratuita os turistas podem diariamente passear pela Vila de Natal com a Casa do Papai Noel. Ou visitar os shows da Rua Coberta e assistir o acendimento das Luzes, no centro de Gramado. Além disso, o turista terá a opção de reservar um espaço para os expectadores com o transtorno do espectro autista (TEA) e os seus familiares. A compra de ingresso e consulta da programação completa podem ser feitas no site do evento. Já na