Feiras, como a Zero Grau, estão otimistas com a retomada dos negócios

É o caso, por exemplo, do otimismo demonstrado pela Merkator Feiras e Eventos, empresa promotora da Zero Grau, que vai ocorrer de 18 a 20 de novembro, no Centro de Eventos do Serra Park, em Gramado (RS). Roberta Pletsch, diretora de relacionamento da Merkator, diz que um dos pontos para que haja otimismo em relação ao êxito da Zero Grau Feira de Calçados e Acessórios é a retomada das atividades do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. "Lojistas de todo o Brasil e importadores terão maior conforto com o funcionamento do Aeroporto Salgado Filho."

Merkator já comercializou 80% dos espaços

A Zero Grau, de acordo com Roberta, antecipa a moda de 2025 em calçados e acessório e já comercializou 80% dos espaços; o evento contará com 200 expositores e a participação de 500 marcas e uma previsão de aproximadamente 10 mil visitantes. “Confirmaram até agora a participação de 60 importadores. Haverá a participação de países como Uruguai, Paraguai, Argentina, Peru, Panamá, Equador, Costa Rica, República Dominicana, Bolívia, Portugal, África do Sul e Alemanha.



Entre as marcas âncoras estão Beira Rio, Via Marte, Bebecê, Ramarim, Pegada, Cravo e Canela, Mormaii entre outras. Já com o toque de hand made, com a exclusividade que o mercado solicita e que o consumidor se delicia estão os produtos das marcas de micro e pequenas empresas com suas representações dos grupos. O grupo Moda RS vai trazer as marcas Alexia, Artesana, Bella Lunna, Catri, Conceito Bartzen, Dina Mirtz, Dora Lis, Eliz Conceito, Estilo Mix, Fillon, Gold Man, Inpulse, Invoice, Kauffe, Skavator/Redtag, Liver, Menta & Hortelâ, Paolattore, Sagga, Tinna.K, e Zadora são vedetes na feira.



O evento conta com o apoio do Sindicato da Indústria de Calçados de Estância Velha, Sindicato da Indústria de Calçados de Ivoti, Sindicato da Indústria de Calçados de Igrejinha, Sindicato da Indústria de Calçados de Novo Hamburgo, Sindicato da Indústria de Calçados de Parobé, Sindicato da Indústria de Calçados de Sapiranga e Sindicato da Indústria de Calçados, Componentes para Calçados de Três Coroas.