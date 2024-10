Eleições 2024: saiba como funcionará a votação em Rio Grande

A cidade de Rio Grande, no Sul do Estado, é décimo maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul. Ao todo, quase 155 mil eleitores poderão comparecer aos locais de votação neste domingo (6) para escolher prefeito (a) e vereadores (as).

Durante o dia inteiro, o transporte coletivo irá operar com 100% das linhas e com passe livre. Com exceção da linha L040 - Seletivo, todas as demais linhas do sistema vão operar sem cobrança, de acordo com a prefeitura. Em caso de dúvidas, o usuário deve acessar o aplicativo Cartão Rio Grande e verificar os horários disponíveis.

Além disso, a segurança do dia será intensificada com todo o efetivo da Guarda Municipal e do Departamento de Trânsito nas ruas. As ações estão previstas desde a madrugada de sábado (6), segundo a prefeitura de Rio Grande.